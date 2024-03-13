В Сызрани из-за смерти младенца задержали мать и ее сожителя

В Сызрани задержали местную жительницу и ее сожителя из-за смерти младенца. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
11 февраля в их квартире обнаружили тело девятимесячного ребенка женщины. В связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть").
Судебно-медицинская экспертиза показала, что младенец умер от черепно-мозговой травмы. Кроме того, правоохранители полагают, что смерть носила криминальный характер, а к преступлению причастны мать и ее сожитель.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..