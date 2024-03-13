В Сызрани из-за смерти младенца задержали мать и ее сожителя

В Сызрани задержали местную жительницу и ее сожителя из-за смерти младенца. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

11 февраля в их квартире обнаружили тело девятимесячного ребенка женщины. В связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть").

Судебно-медицинская экспертиза показала, что младенец умер от черепно-мозговой травмы. Кроме того, правоохранители полагают, что смерть носила криминальный характер, а к преступлению причастны мать и ее сожитель.