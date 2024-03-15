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Общество

Коллектив самарской школы №81 передал в зону СВО квадрокоптер с тепловизором

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Школьники и педагоги самарской школы №81 собрали средства для покупки квадрокоптера Mavic 3 Thermal, нарекли его в честь стрелка-радиста, гвардии сержанта, Героя России (1996), участника Великой Отечественной войны Виталия Жалнина, именем которого названа школа, и передали бойцам СВО. Квадрокоптер отправили "за ленту" в минувшие выходные. Со дня на день он поступит в распоряжение 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады.

Фото: фото предоставлено спикером

Сбор средств на боевой квадрокоптер, которому решили присвоить имя Героя России Виталия Жалнина, организовали по общей инициативе педагогов, родителей и директора образовательного учреждения Оксаны Чураковой. Средства собирали всей школой - подключились не только взрослые, но и сами ребята: несколько недель они сдавали в пункт приема макулатуру, а вырученные деньги направили в "общую" копилку. Кроме того, в сборе приняла участие и семья героя Виталия Жалнина.

"Дрон носит имя отца. Отец воевал, освобождал Крым от фашистов, освобождал Прибалтику, Польшу, Германию. Надеюсь, дрон поможет победить и сохранить жизнь бойцам", - прокомментировал сын Героя России Валерий Витальевич Жалнин.

По словам директора школы №81 Оксаны Чураковой, идея поддержать бойцов дорогостоящей техникой не родилась из воздуха. Коллектив учреждения с первых дней СВО оказывает посильную поддержку бойцам СВО.

"Мы помогаем, как большинство образовательных организаций, - делаем окопные свечи, собираем гуманитарную помощь, отправляем воинам письма от детей. Параллельно организуем встречи, в том числе, с родителями и родственниками обучающихся, жителями Ленинского района, которые были "за лентой" и приезжали домой на короткий отпуск. Но такой помощи нам показалось мало, - рассказала порталу Волга Ньюс Оксана Чуракова. - Школа носит имя российского стрелка, гвардии сержанта, Героя России Виталия Жалнина. В годы войны он летал на штурмовике Ил-2. Самолет передать мы, конечно, не в состоянии, но квадрокоптер оказался посильной помощью".

Идея подарить дорогостоящее оборудование солдатам была вынесена на согласование с родительским комитетом и получила единогласное одобрение. Следующим после сбора средств и покупки стал этап присвоения имени дрону. Здесь родители и учителя также проявили единогласие.

Организаторы акции назвали дрон "Герой Виталий Жалнин". С семьей героя школа дружит давно, общается с сыном Виталия - Валерием. Весть о том, что квадрокоптер предполагается назвать именем отца, вызвала в семье Жалниных сильную эмоциональную реакцию.

"На встрече, проведенной организаторами в музее школы, было очень волнительно. Многие не могли удержаться от слез. Из-за этого даже запись ролика с посвящением коптера пришлось переснимать несколько раз", - рассказывает видеооператор, учитель русского языка Мария Сапунова.

"С разрешения семьи героя мы нанесли надпись на корпус устройства, записали видео и отправили наш "самолет" в героическую 15-ю отдельную гвардейскую мотострелковую ордена Суворова Александрийскую бригаду. В посылку вложили письма от ребят, рассказ о Виталии Жалнине", - говорит Оксана Чуракова.

Коллектив школы (первый выпуск образовательного учреждения в 1941 году в полном составе вместе с завучем и директором ушел на фронт, а в годы войны школа принимала в своих стенах эвакуированных артистов Большого академического театра Советского Союза. - Прим. ред.) бережно относится к исторической памяти, хранит ее и популяризирует.

При этом педагоги говорят, что стремятся шагать в ногу со временем, создавать особое пространство для развития и воспитания детей, взаимодействия учителей, учащихся и родителей, патриотического воспитания.

Ребята, чьи отцы сегодня сражаются на СВО (а их в школе немало), получают разнообразные меры социальной поддержки. Бесплатное питание, занятия в секциях на базе школы - работа ведется непрерывно, как и в других учреждениях муниципалитета.

"Важно, что школа работает и с родителями, и с жителями окружающих территорий, с ветеранами и выпускниками, с организациями-партнерами, среди которых теперь есть даже боевая воинская часть. Школа вовлекает их в общую работу, рождает новое, задает определенный тон отношениям, воспитанию. Это очень важно для современной школы - быть источником знаний и светлых идей, формирующих граждан нашей страны", - убеждена директор.

Оксана Чуракова предпочитает не озвучивать точную стоимость квадрокоптера, однако известно, что аналоги подаренной бойцам модели "Мавика" стоят от 800 тыс. рублей и более.

"Благотворительность - это история, в которой каждый помогает по зову сердца, в том объеме, в каком может. Так что обойдемся без конкретных цифр", - заключила собеседница Волга Ньюс.

Виталий Жалнин (12 апреля 1925 г. - 20 мая 2000 г.) участвовал в ВОВ с октября 1943 года. Долг Родине отдавал в составе ВВС Черноморского (47-й штурмовой авиаполк и 8-го гвардейский штурмовой авиаполк) и Балтийского (7-й гвардейский штурмовой авиаполк) флотов. Совершил (в составе экипажа) 102 боевых вылета, в ходе которых потоплено и повреждено в общей сложности 39 судов противника, сбиты пять самолетов, уничтожена другая техника и войска противника. В 1996 удостоен звания Героя Российской Федерации.

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да, подземка очень удобна
не заметил, надо больше станций
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Последние комментарии

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

Олег Новиков 29 ноября 2023 05:08 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.

Николай Страшнов 28 ноября 2023 14:06 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

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