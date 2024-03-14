В Самарской области после надвижки последнего пролета моста через Волгу началось устройство подходов

Строительство новой трассы и моста через Волгу в Самарской области стало возможным благодаря поддержке президента Владимира Путина. Еще в 2018 году в ходе визита главы государства в самарский регион с предложением о строительстве выступил губернатор Дмитрий Азаров. Президент предложение поддержал, причем для реализации проекта были внесены коррективы в Транспортную стратегию РФ. Позднее глава государства дважды отмечал важность проекта в ходе Петербургского экономического форума.

Для выполнения работ по устройству подходов к мостовому переходу необходимо отсыпать 167 тыс. м3 грунта и еще 20 тыс. м3 для устройства насыпи.

"Зима была очень снежной, поэтому мы усилили мероприятия, которые должны минимизировать последствия весенней распутицы. Устройство дорожной одежды на участке будет проводиться при установлении теплой погоды", - отметил начальник участка Виктор Овчаренко.

На 2 и 4 этапе дорожники СУ-920 уже приступили к противопаводковым мероприятиям: очистке снежного покрова на основном ходе с помощью снегоуборочной техники: ротора и грейдера, фронтальных погрузчиков и экскаваторов. Очистка водоотводов и водопропускных труб выполняется вручную.

На ПК 826 автобановцы приступили к укреплению входных-выходных труб и подтопляемой части насыпи, на ПК 977 применяются коробчатые габионы и матрацы Рено. Противопаводковые мероприятия проводятся и на площадках БКТП (балочных комплектных трансформационных подстанций).

Напомним, в конце февраля была завершена надвижка последнего пролетного строения в составе международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай". С завершением важнейшего этапа строительства моста коллектив АО "Дороги и Мосты" поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

"Сейчас идет масштабное строительство мостов и важнейших объектов инфраструктуры по всей территории Российской Федерации. Но для нас и этот мост принципиально важен. И я очень рад тому, что он десятилетия будет служить людям — жителям Самарской области, нашей великой России. Я благодарю президента страны Владимира Владимировича Путина за принятое решение. Я очень горд тем, что мы не подвели и строительство мостового перехода ведется в соответствии с ранее установленным планом. Я искренне благодарю правительство Российской Федерации, Михаила Владимировича Мишустина, Марата Шакирзяновича Хуснуллина, министерство строительства и министерство транспорта, которые активно помогали нам в решении этой задачи на всех этапах. Без такой командной работы это не было бы возможно", — сказал Дмитрий Азаров.

Постоянную поддержку проекту оказывает заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Обход Тольятти, который строится по поручению президента, — стратегически важный объект как для Самарской области, так и для всего дорожного каркаса страны. Он разгрузит город от транзитного транспорта и, как часть международного маршрута Европа — Западный Китай с выходом на Казахстан и Китай, поспособствует увеличению скорости доставки грузов, укреплению бесперебойных торговых связей и экономического сотрудничества с дружественными странами. Стоит отметить, что данный проект является хорошим примером государственно-частного партнерства и использования сразу нескольких инструментов регионального развития. Так, в строительстве используются средства инвестора, инфраструктурных бюджетных кредитов и инфраструктурных облигаций. Новая дорога, в том числе искусственные сооружения, строится хорошими темпами", — сказал Марат Хуснуллин.

На строительстве объекта протяженностью 3750 м задействовано 750 человек, 220 единиц техники, 18 плавсредств. На мосту будут четыре полосы движения с расчетной скоростью 120 км/ч. Строительство новой трассы и моста через Волгу в составе транспортного коридора "Европа — Западный Китай" — самый крупный проект в России, реализуемый на принципах государственно-частного партнерства. Проект имеет особое значение для выстраивания новых логистических цепочек с Китаем, а также другими странами, повышает инвестиционный потенциал Самарской области, открывает новые возможности для создания в регионе производств и рабочих мест для жителей губернии.