Пожилая самарчанка отдала 150 тыс. руб. мошенникам для проверки подлинности

В Самаре возбудили уголовное дело по факту мошенничества, из-за которого пострадала 75-летняя местная жительница. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Пенсионерке позвонил якобы правоохранитель и сказал, что необходимо проверить на подлинность все имеющиеся у нее наличные. Женщина согласилась. После этого к ней пришли "сотрудники финансовой организации", дали договор о приеме денег для проверки купюр на подлинность и забрали 150 тыс. рублей.
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Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..