Пожилая самарчанка отдала 150 тыс. руб. мошенникам для проверки подлинности

В Самаре возбудили уголовное дело по факту мошенничества, из-за которого пострадала 75-летняя местная жительница. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Пенсионерке позвонил якобы правоохранитель и сказал, что необходимо проверить на подлинность все имеющиеся у нее наличные. Женщина согласилась. После этого к ней пришли "сотрудники финансовой организации", дали договор о приеме денег для проверки купюр на подлинность и забрали 150 тыс. рублей.