СМИ: "Крылья Советов" сыграют товарищеский матч с "Динамо"

"Крылья Советов" и "Динамо" сыграют товарищескую игру в паузу на матчи национальных команд, сообщает championat.com со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"В паузу на матчи сборных "Динамо" будет тренироваться. Запланирован товарищеский матч. Чуть позже объявим. Соперник — российский клуб. Матч пройдет в Москве", — подтвердил информацию председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.
По информации издания, соперником москвичей станут самарские "Крылья Советов".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?