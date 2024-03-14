СМИ: "Крылья Советов" сыграют товарищеский матч с "Динамо"

"Крылья Советов" и "Динамо" сыграют товарищескую игру в паузу на матчи национальных команд, сообщает championat.com со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"В паузу на матчи сборных "Динамо" будет тренироваться. Запланирован товарищеский матч. Чуть позже объявим. Соперник — российский клуб. Матч пройдет в Москве", — подтвердил информацию председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

По информации издания, соперником москвичей станут самарские "Крылья Советов".