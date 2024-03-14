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Футбол Спорт

СМИ: "Крылья Советов" сыграют товарищеский матч с "Динамо"

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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"Крылья Советов" и "Динамо" сыграют товарищескую игру в паузу на матчи национальных команд, сообщает championat.com со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"В паузу на матчи сборных "Динамо" будет тренироваться. Запланирован товарищеский матч. Чуть позже объявим. Соперник — российский клуб. Матч пройдет в Москве", — подтвердил информацию председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

По информации издания, соперником москвичей станут самарские "Крылья Советов".

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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