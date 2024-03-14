В Самару 16 марта прибудет тематический поезд Минобороны РФ

В субботу, 16 марта, тематический поезд "Сила в правде" прибывает в Самару. Гости мероприятия смогут посетить девять тематических вагонов, внутри которых размещены выставки, посвященные развитию Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Воздушно-десантных войск, Главного военно-политического управления ВС РФ и юнармейскому движению.

Тематические вагоны "С отвагой в сердце", "Всегда на высоте", "Долг, Честь, Отвага" будут представлены новейшими образцами вооружения, современной формой одежды и экипировкой, интерактивными экспозициями и отдельными зонами, посвященными темам мужества и подвигов военнослужащих в ходе выполнения задач СВО.

На четырех платформах посетители увидят образцы новейшей техники Российской армии и трофейную боевую машину пехоты США БМП М2 "Брэдли", привезенную из зоны специальной военной операции.

На платформе-сцене состоится концерт, на котором выступят военные творческие коллективы.

Все желающие смогут попробовать солдатскую кашу из полевых кухонь и горячий чай.

Старт агитационно-пропагандистской акции "Сила в правде" был дан 23 февраля 2024 г. на Киевском вокзале Москвы. Поезд посетит города от Москвы до Владивостока, длительность маршрута составляет более 30 тысяч километров. Акция завершится на Белорусском вокзале Москвы в канун празднования Дня Победы.

На территории Самарской области Акция проводится при поддержке Правительства Самарской области.

Место проведения: 1-й перрон железнодорожного вокзала г. Самара (пл. Комсомольская, 1). Время проведения: с 9:00 до 15:00. Проход на перрон через железнодорожный вокзал.