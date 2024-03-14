В Самару 16 марта прибудет тематический поезд Минобороны РФ

В субботу, 16 марта, тематический поезд "Сила в правде" прибывает в Самару. Гости мероприятия смогут посетить девять тематических вагонов, внутри которых размещены выставки, посвященные развитию Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Воздушно-десантных войск, Главного военно-политического управления ВС РФ и юнармейскому движению.
Тематические вагоны "С отвагой в сердце", "Всегда на высоте", "Долг, Честь, Отвага" будут представлены новейшими образцами вооружения, современной формой одежды и экипировкой, интерактивными экспозициями и отдельными зонами, посвященными темам мужества и подвигов военнослужащих в ходе выполнения задач СВО.
На четырех платформах посетители увидят образцы новейшей техники Российской армии и трофейную боевую машину пехоты США БМП М2 "Брэдли", привезенную из зоны специальной военной операции.
На платформе-сцене состоится концерт, на котором выступят военные творческие коллективы.
Все желающие смогут попробовать солдатскую кашу из полевых кухонь и горячий чай.
Старт агитационно-пропагандистской акции "Сила в правде" был дан 23 февраля 2024 г. на Киевском вокзале Москвы. Поезд посетит города от Москвы до Владивостока, длительность маршрута составляет более 30 тысяч километров. Акция завершится на Белорусском вокзале Москвы в канун празднования Дня Победы.
На территории Самарской области Акция проводится при поддержке Правительства Самарской области.
Место проведения: 1-й перрон железнодорожного вокзала г. Самара (пл. Комсомольская, 1). Время проведения: с 9:00 до 15:00. Проход на перрон через железнодорожный вокзал.
Последние комментарии
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту