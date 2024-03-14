В Самарской области запустят завод по производству капсул для лекарств

Уже в марте компания "Самарс" планирует запустить работу крупного завода по выпуску мягких и твердых капсул для производства лекарств и биологически активных добавок. Это будут желатиновые капсулы и капсулы из растительного сырья. Официальное открытие предприятия запланировано на лето 2024 года.
Компания-инвестор также занимается производством кондитерской продукции без сахара и БАДов. Теперь инициатор намерен активно заходить на фармацевтический рынок страны. По словам владельца и генерального директора компании "Самарс" Юрия Кузнецова, аналогов этой продукции в России пока нет.
"Мы запускаем производство мягких и твердых желатиновых капсул на базе завода AdaraCaps в Самарской области. Ожидаемая производственная мощность составляет более 300 млн капсул в месяц. Открытие подобного производства является важной частью импортозамещения, позволяющее увеличить долю отечественных продуктов в стране. На данный момент в России производством капсул без продуктов животного происхождения занимается только наше предприятие", — рассказал Юрий Кузнецов.
Предприятие построено в селе Лопатино, Волжского района. Новый завод позволит сократить время на логистику и уменьшить сроки производства продуктов. Этому во многом способствует географическое расположение Самарской области — одного из крупных логистических центров страны.
"В Самарской области будет запущено еще одно новое, современное производство продукции для фармацевтической отрасли. Это значительные инвестиции в регион, рабочие места для жителей села Лопатино и микрорайона "Южный город", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Все последние годы управленческая команда региона во главе с губернатором Дмитрием Азаровым активно работает над формированием благоприятного инвестиционного климата. И примеры таких инвестпроектов, как завод "Самарс", показывают нам, что мы двигаемся в верном направлении".
Для сопровождения инвестиционных проектов в Самарской области создано Агентство по привлечению инвестиций, где инвесторы могут получить необходимую поддержку в режиме "одного окна".
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей