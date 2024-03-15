В Самаре прошла торжественная церемония награждения победителей регионального этапа фестиваля "Театральное Приволжье"

14 марта на площадке молодежного многофункционального центра Самарской области прошла торжественная церемония награждения победителей регионального этапа фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье". В пятом юбилейном сезоне в региональном этапе приняли участие 125 спектаклей из 21 города и района губернии. А за возможность примерить корону театрального короля или королевы в этом году боролись более двух тысяч самодеятельных артистов округа.

От имени полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова участников фестиваля поприветствовал федеральный инспектор по Самарской области Марат Юрьев: "Уже пять лет подряд в Приволжском федеральном округе по инициативе полпреда президента реализуется общественный проект, направленный на популяризацию молодёжного театрального искусства, поддержку и развитие любительских театров. За это время проект вырос и стал своеобразным центром притяжения молодых театралов всего ПФО. Особенно важно, что создаются равные условия для участия школьных и студенческих коллективов из малых городов и сел, а не только из столиц регионов".

Проект является одним из самых масштабных в округе по охвату участников. Впервые участие в фестивале "Театральное Приволжье" приняли около 20 тысяч молодых актеров от 6 до 35 лет из 1312 непрофессиональных театральных коллективов. Самарский регион все эти годы остается в лидерах, как по числу коллективов-победителей, так и по мастерству режиссерского замысла, музыкальному и художественному оформлению сценических работ. Количество заявок на фестиваль "Театральное Приволжье" от Самарской области растет из года в год. Творческой молодежи региона оказывается поддержка со стороны областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова. 125 заявок, поступивших от желающих принять участие в юбилейном фестивальном сезоне — это рекорд за пять лет жизни "Театрального Приволжья".

"Надо сказать, что у нас в целом очень театральный регион, на сегодняшний день работает 17 государственных и муниципальных театров и достаточно большое количество театральных интересных коллективов, которые тоже имеют свою аудиторию. Открываются студии актёрского мастера, проходят театральные лаборатории, развиваются школьные театральные студии. Такая всеобщая любовь к театру дает развитие и самодеятельному театральному движению среди детей и молодежи. А фестиваль "Театральное Приволжье" предоставляет возможность показать себя, а для кого-то, возможно, послужит стартом для профессиональной карьеры. В прошлом сезоне фестиваля мы заняли 5 призовых мест, из них 4 абсолютные победы. Хочу пожелать нашим коллективам новых творческих достижений и удачи на окружном этапе", — подчеркнула министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Для Самарской области фестиваль — не просто культурное молодежное театральное событие, но также своеобразный качественный срез театральной молодежной сферы, который позволяет понять, на каком уровне находятся любительские театры, и какие темы сегодня больше всего волнуют молодежь, — ведь во все времена театр, музыка, литература, живопись и культура в целом были и остаются универсальным языком, понятным каждому. Спектакли театральных коллективов пятого юбилейного сезона представлены в самых различных видах и жанрах театрального искусства — драмы и комедии, сказки и мюзиклы, трагикомедии и фантастические истории, интерактивные спектакли, рок-оратории.

Экспертное жюри — ведущие деятели культуры Самарской области, мастера сцены, режиссеры, актеры и театральные критики — под председательством Александра Мальцева, главного режиссера Самарского молодежного драматического театра "Мастерская", определили лауреатов (1, 2, 3 место) в номинациях "Лучший детский спектакль Самарской области", "Лучший молодежный спектакль Самарской области":

"В этом году мы наблюдаем значительный рост молодежных театральных постановок конкурсного уровня, — рассказал Александр Мальцев. — Чем можно объяснить такой театральный бум? Думаю, что во- первых, традициями — все же у нас театральный регион, театральная Самара. Это не может не радовать, что не только Самара является законодателем мод в плане театрального творчества, но и сам регион активно принимает в этом участие. И разные муниципальные районы очень активны именно в этом направлении".

Сегодня в 63 регионе созданы все условия для развития детского и молодежного театра. Во всех школах губернии есть театральные кружки или студии, где занимаются не только учителя-филологи, но и профессиональные режиссеры. Все это дает ощутимый результат и в количественном, и в качественном плане. В итоге решением жюри представлять Самарскую область на окружном этапе фестиваля будут: в номинации "Лучший детский спектакль" — творческая мастерская "Юные гении" (образовательный центр "Южный город", муниципальный район Волжский) с рок-ораторией "Воскресенье. Черный Январь", а в номинации "Лучший молодежный спектакль" — театральная студия "Труппа "Отрадного" Дворца культуры "Россия" городского округа Отрадный представит мюзикл "Алабин". Под аплодисменты зрителей этим двум коллективам — победителям регионального этапа — вручили также сертификаты на приобретение ноутбуков.

"Мы второй год с ребятами участвуем в этом фестивале. И вот такая победа. Отдаем себе отчет, что мы новенькие люди в этом прекрасном и большом мире театра. Спасибо организаторам, жюри, вы помогли нам поверить в себя, расправить крылья, благодаря этому фестивалю нас приняли в большую и дружную театральную семью", — рассказала Ольга Суменкова, режиссер творческой мастерской "Юные гении" из Волжского района.

Также определились победители регионального этапа конкурса на лучшую разработку афиши/или плаката фестиваля "Театральное Приволжье". Жюри отсмотрело 60 конкурсных работ из 15 муниципальных образования Самарской области. Лидером по количеству присланных для участия в конкурсе афиш и плакатов стала Школа креативных индустрий городского округа Кинель. По итогам отбора 20 победителей регионального этапа конкурса (10 молодежных и 10 детских работ) будут отмечены дипломами и примут участие в окружном этапе фестиваля.

Победители Окружного фестиваля (1-3 места в каждой номинации) примут участие в образовательном туре и возьмут уроки мастерства у ведущих актеров и педагогов Российского института театрального искусства ГИТИС.

"Наш мюзикл посмотрело очень много людей. Всегда в зале — самые разные эмоции мы видим со сцены. Это и радость, и удивление, и сопереживание. Вот такой отклик мотивирует лучше всего заниматься любимым делом, и фестиваль дат такую возможность, — поделилась Ульяна Петина, актриса театральной студии "Труппа Отрадного" — победителя регионального этапа фестиваля.

Итоги Окружного фестиваля подведут во время видеотрансляций с подключением региональных студий 27 марта, в День театра.

Организатор регионального этапа конкурса — агентство социокультурных технологий при поддержке министерства культуры Самарской области и министерства образования и науки Самарской области.