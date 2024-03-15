В Самаре прошла торжественная церемония награждения победителей регионального этапа фестиваля "Театральное Приволжье"

14 марта на площадке молодежного многофункционального центра Самарской области прошла торжественная церемония награждения победителей регионального этапа фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье". В пятом юбилейном сезоне в региональном этапе приняли участие 125 спектаклей из 21 города и района губернии. А за возможность примерить корону театрального короля или королевы в этом году боролись более двух тысяч самодеятельных артистов округа.
От имени полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова участников фестиваля поприветствовал федеральный инспектор по Самарской области Марат Юрьев: "Уже пять лет подряд в Приволжском федеральном округе по инициативе полпреда президента реализуется общественный проект, направленный на популяризацию молодёжного театрального искусства, поддержку и развитие любительских театров. За это время проект вырос и стал своеобразным центром притяжения молодых театралов всего ПФО. Особенно важно, что создаются равные условия для участия школьных и студенческих коллективов из малых городов и сел, а не только из столиц регионов".
Проект является одним из самых масштабных в округе по охвату участников. Впервые участие в фестивале "Театральное Приволжье" приняли около 20 тысяч молодых актеров от 6 до 35 лет из 1312 непрофессиональных театральных коллективов. Самарский регион все эти годы остается в лидерах, как по числу коллективов-победителей, так и по мастерству режиссерского замысла, музыкальному и художественному оформлению сценических работ. Количество заявок на фестиваль "Театральное Приволжье" от Самарской области растет из года в год. Творческой молодежи региона оказывается поддержка со стороны областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова. 125 заявок, поступивших от желающих принять участие в юбилейном фестивальном сезоне — это рекорд за пять лет жизни "Театрального Приволжья".
"Надо сказать, что у нас в целом очень театральный регион, на сегодняшний день работает 17 государственных и муниципальных театров и достаточно большое количество театральных интересных коллективов, которые тоже имеют свою аудиторию. Открываются студии актёрского мастера, проходят театральные лаборатории, развиваются школьные театральные студии. Такая всеобщая любовь к театру дает развитие и самодеятельному театральному движению среди детей и молодежи. А фестиваль "Театральное Приволжье" предоставляет возможность показать себя, а для кого-то, возможно, послужит стартом для профессиональной карьеры. В прошлом сезоне фестиваля мы заняли 5 призовых мест, из них 4 абсолютные победы. Хочу пожелать нашим коллективам новых творческих достижений и удачи на окружном этапе", — подчеркнула министр культуры Самарской области Ирина Калягина.
Для Самарской области фестиваль — не просто культурное молодежное театральное событие, но также своеобразный качественный срез театральной молодежной сферы, который позволяет понять, на каком уровне находятся любительские театры, и какие темы сегодня больше всего волнуют молодежь, — ведь во все времена театр, музыка, литература, живопись и культура в целом были и остаются универсальным языком, понятным каждому. Спектакли театральных коллективов пятого юбилейного сезона представлены в самых различных видах и жанрах театрального искусства — драмы и комедии, сказки и мюзиклы, трагикомедии и фантастические истории, интерактивные спектакли, рок-оратории.
Экспертное жюри — ведущие деятели культуры Самарской области, мастера сцены, режиссеры, актеры и театральные критики — под председательством Александра Мальцева, главного режиссера Самарского молодежного драматического театра "Мастерская", определили лауреатов (1, 2, 3 место) в номинациях "Лучший детский спектакль Самарской области", "Лучший молодежный спектакль Самарской области":
"В этом году мы наблюдаем значительный рост молодежных театральных постановок конкурсного уровня, — рассказал Александр Мальцев. — Чем можно объяснить такой театральный бум? Думаю, что во- первых, традициями — все же у нас театральный регион, театральная Самара. Это не может не радовать, что не только Самара является законодателем мод в плане театрального творчества, но и сам регион активно принимает в этом участие. И разные муниципальные районы очень активны именно в этом направлении".
Сегодня в 63 регионе созданы все условия для развития детского и молодежного театра. Во всех школах губернии есть театральные кружки или студии, где занимаются не только учителя-филологи, но и профессиональные режиссеры. Все это дает ощутимый результат и в количественном, и в качественном плане. В итоге решением жюри представлять Самарскую область на окружном этапе фестиваля будут: в номинации "Лучший детский спектакль" — творческая мастерская "Юные гении" (образовательный центр "Южный город", муниципальный район Волжский) с рок-ораторией "Воскресенье. Черный Январь", а в номинации "Лучший молодежный спектакль" — театральная студия "Труппа "Отрадного" Дворца культуры "Россия" городского округа Отрадный представит мюзикл "Алабин". Под аплодисменты зрителей этим двум коллективам — победителям регионального этапа — вручили также сертификаты на приобретение ноутбуков.
"Мы второй год с ребятами участвуем в этом фестивале. И вот такая победа. Отдаем себе отчет, что мы новенькие люди в этом прекрасном и большом мире театра. Спасибо организаторам, жюри, вы помогли нам поверить в себя, расправить крылья, благодаря этому фестивалю нас приняли в большую и дружную театральную семью", — рассказала Ольга Суменкова, режиссер творческой мастерской "Юные гении" из Волжского района.
Также определились победители регионального этапа конкурса на лучшую разработку афиши/или плаката фестиваля "Театральное Приволжье". Жюри отсмотрело 60 конкурсных работ из 15 муниципальных образования Самарской области. Лидером по количеству присланных для участия в конкурсе афиш и плакатов стала Школа креативных индустрий городского округа Кинель. По итогам отбора 20 победителей регионального этапа конкурса (10 молодежных и 10 детских работ) будут отмечены дипломами и примут участие в окружном этапе фестиваля.
Победители Окружного фестиваля (1-3 места в каждой номинации) примут участие в образовательном туре и возьмут уроки мастерства у ведущих актеров и педагогов Российского института театрального искусства ГИТИС.
"Наш мюзикл посмотрело очень много людей. Всегда в зале — самые разные эмоции мы видим со сцены. Это и радость, и удивление, и сопереживание. Вот такой отклик мотивирует лучше всего заниматься любимым делом, и фестиваль дат такую возможность, — поделилась Ульяна Петина, актриса театральной студии "Труппа Отрадного" — победителя регионального этапа фестиваля.
Итоги Окружного фестиваля подведут во время видеотрансляций с подключением региональных студий 27 марта, в День театра.
Организатор регионального этапа конкурса — агентство социокультурных технологий при поддержке министерства культуры Самарской области и министерства образования и науки Самарской области.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.