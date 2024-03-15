"Тольяттиазот" поддержал проект по социализации бездомных животных

При поддержке ТОАЗа реализован проект "Помогаем вместе", направленный на социализацию бездомных животных. Инициатива автономной некоммерческой организации "Центр оказания помощи бездомным животным "Маленький принц" получила грант от предприятия в рамках шестого этапа конкурса "Химия добра".
В рамках проекта ветеринарный кабинет в приюте для животных был оснащен специальным оборудованием, которое представляет собой отдельные боксы инфекционного стационара. Оно позволяет оказать полноценную квалифицированную помощь травмированным животным и избежать распространения заболеваний. В боксах предусмотрено освещение, инфракрасные полы с подогревом, вентиляция, а также система подключения дополнительного оборудования для проведения медицинских процедур.
После лечения и проведения карантинных мер животных стерилизуют, вакцинируют от бешенства и передают в новый дом. В качестве волонтеров специалисты центра проводят в школах Тольятти "Уроки доброты", где рассказывают детям о бережном и ответственном отношении к домашним животным.
"Проект центра продемонстрировал серьезный подход к проблеме спасения и социализации бездомных животных. Миссия сотрудников благородная, очень сложная и очень ответственная. Компания готова рассматривать социальные инициативы и проекты по разным направлениям. Напоминаем, что прием заявок на седьмой этап конкурса "Химия добра" продолжается. Наиболее значимые общественные инициативы получат гранты компании на сумму от 70 000 до 500 000 рублей", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.