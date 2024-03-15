"Тольяттиазот" поддержал проект по социализации бездомных животных

При поддержке ТОАЗа реализован проект "Помогаем вместе", направленный на социализацию бездомных животных. Инициатива автономной некоммерческой организации "Центр оказания помощи бездомным животным "Маленький принц" получила грант от предприятия в рамках шестого этапа конкурса "Химия добра".

В рамках проекта ветеринарный кабинет в приюте для животных был оснащен специальным оборудованием, которое представляет собой отдельные боксы инфекционного стационара. Оно позволяет оказать полноценную квалифицированную помощь травмированным животным и избежать распространения заболеваний. В боксах предусмотрено освещение, инфракрасные полы с подогревом, вентиляция, а также система подключения дополнительного оборудования для проведения медицинских процедур.

После лечения и проведения карантинных мер животных стерилизуют, вакцинируют от бешенства и передают в новый дом. В качестве волонтеров специалисты центра проводят в школах Тольятти "Уроки доброты", где рассказывают детям о бережном и ответственном отношении к домашним животным.

"Проект центра продемонстрировал серьезный подход к проблеме спасения и социализации бездомных животных. Миссия сотрудников благородная, очень сложная и очень ответственная. Компания готова рассматривать социальные инициативы и проекты по разным направлениям. Напоминаем, что прием заявок на седьмой этап конкурса "Химия добра" продолжается. Наиболее значимые общественные инициативы получат гранты компании на сумму от 70 000 до 500 000 рублей", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.