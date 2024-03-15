"ЭнергосбыТ Плюс" поздравил клиентов с Масленицей

Сотрудники Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" поздравили клиентов компании с Масленицей. Посетители офисов обслуживания получили авторское печенье, оперативное обслуживание.

"Масленица традиционно ассоциируется с проводами зимы и приходом долгожданного тепла. Для создания у наших клиентов позитивного настроения в наших офисах обслуживания каждый из посетителей получил вкусное авторское печенье в форме солнца. И конечно же, в этот день мы поблагодарили горожан за ответственное отношение к оплате услуг энергетиков", — рассказал директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.

Вручение сладких подарков прошло во всех офисах обслуживания в Самаре.