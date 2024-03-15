"ЭнергосбыТ Плюс" поздравил клиентов с Масленицей

Сотрудники Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" поздравили клиентов компании с Масленицей. Посетители офисов обслуживания получили авторское печенье, оперативное обслуживание.
"Масленица традиционно ассоциируется с проводами зимы и приходом долгожданного тепла. Для создания у наших клиентов позитивного настроения в наших офисах обслуживания каждый из посетителей получил вкусное авторское печенье в форме солнца. И конечно же, в этот день мы поблагодарили горожан за ответственное отношение к оплате услуг энергетиков", — рассказал директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.
Вручение сладких подарков прошло во всех офисах обслуживания в Самаре.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!