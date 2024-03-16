16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Реставрацию Спасо-Вознесенского собора в Самаре продолжит "Вега групп регион" Арбитраж обязал Фонд развития территорий удовлетворить права дольщиков ЖК "Новая заря" Михаил Блинкин, НИУ ВШЭ: "Разветвленная сеть метро здорово может изменить городскую среду" В Самаре объявили повторные торги на комплексное развитие 16,5 га В Самаре выделили 65 млн рублей на снос 30 аварийных домов: адреса

Строительство Строительство и недвижимость

Строительный сезон в Самаре открылся с презентации новой отраслевой выставки "VolgaBuild"

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре 14 марта в выставочном центре "Экспо-Волга" открылись сразу два отраслевых мероприятия: межрегиональная специализированная выставка строительной индустрии "VolgaBuild" и традиционная, уже 17-я по счету, межрегиональная специализированная выставка "Ваш коттедж", посвященная малоэтажному и коттеджному строительству.

Фото: ВК "Экспо-Волга"

Оба выставочных проекта осуществляются при поддержке министерства строительства Самарской области, министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, министерства туризма Самарской области.

В этом году участвует около 60 компаний из разных регионов России: Самара, Тольятти, Москва, Казань, Ульяновск, Оренбург.

"В этом году мы расширили нашу традиционную выставку, посвященную малоэтажному строительству, до масштабов полноценного общестроительного выставочного проекта "VolgaBuild", который мы сегодня презентуем. Я глубоко признателен всем нашим партнерам и особенно региональным министерствам, поддержавшим выставку, поскольку успех всех крупных проектов в строительной отрасли во многом определяет эффективное взаимодействие бизнеса и власти. Желаю всем нам продуктивной работы и скорейшего вхождения в новый строительный сезон", — рассказал генеральный директор ВЦ "Экспо-Волга" Андрей Левитан.

Цель нового проекта "VolgaBuild" — развитие регионального строительства и выполнение задач в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Выставка станет местом притяжения представителей малоэтажного и коттеджного строительства и российских девелоперов, производителей строительных материалов и других профессионалов отрасли.

"Нам, профессионалам отрасли, крайне важно участие в подобных мероприятиях, особенно когда отрасль уже готова двигаться вперед и потребитель активно проявляет интерес к продуктам и услугам отрасли. Вдвойне приятно, что выставка не просто работает в родном городе уже много лет, а и активно развивается", — сообщила директор по развитию ГК "Новый Дон" Олеся Давидюк.

Деловую программу выставки открыло пленарное заседание на тему: "Состояние и перспективы развития строительной отрасли Самарской области". Также в рамках деловой программы запланированы конференции по малоэтажному домостроению, в том числе деревянному, по девелопменту коттеджных поселков, строительному дизайну и реставрации, форум по интерьерам, практический семинар по ремонту.

Выставка продлится до 17 марта включительно.

Гид потребителя

Последние комментарии

ИРИНА СОКОЛОВА 24 декабря 2022 08:59 Дом полицейского управления на ул. Фрунзе отреставрируют к 2024 году

В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области

Hillary Ouatro 22 декабря 2022 12:20 Мэрия Самары одобрила застройку на ул. Фрунзе вопреки результатам слушаний

Значит слушания это фикция

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 08:54 Застройщику участков около ТЦ Metro на ул. Уральской отказали в отклонении от предельных параметров

Ну и слава богу!

Кристина Салихова 08 июля 2022 08:06 В "Кошелев-Парке" в 2021 году появится центральная площадь с водопадом и экстрим-парком

А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31