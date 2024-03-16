Строительный сезон в Самаре открылся с презентации новой отраслевой выставки "VolgaBuild"

В Самаре 14 марта в выставочном центре "Экспо-Волга" открылись сразу два отраслевых мероприятия: межрегиональная специализированная выставка строительной индустрии "VolgaBuild" и традиционная, уже 17-я по счету, межрегиональная специализированная выставка "Ваш коттедж", посвященная малоэтажному и коттеджному строительству.

Оба выставочных проекта осуществляются при поддержке министерства строительства Самарской области, министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, министерства туризма Самарской области.

В этом году участвует около 60 компаний из разных регионов России: Самара, Тольятти, Москва, Казань, Ульяновск, Оренбург.

"В этом году мы расширили нашу традиционную выставку, посвященную малоэтажному строительству, до масштабов полноценного общестроительного выставочного проекта "VolgaBuild", который мы сегодня презентуем. Я глубоко признателен всем нашим партнерам и особенно региональным министерствам, поддержавшим выставку, поскольку успех всех крупных проектов в строительной отрасли во многом определяет эффективное взаимодействие бизнеса и власти. Желаю всем нам продуктивной работы и скорейшего вхождения в новый строительный сезон", — рассказал генеральный директор ВЦ "Экспо-Волга" Андрей Левитан.

Цель нового проекта "VolgaBuild" — развитие регионального строительства и выполнение задач в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Выставка станет местом притяжения представителей малоэтажного и коттеджного строительства и российских девелоперов, производителей строительных материалов и других профессионалов отрасли.

"Нам, профессионалам отрасли, крайне важно участие в подобных мероприятиях, особенно когда отрасль уже готова двигаться вперед и потребитель активно проявляет интерес к продуктам и услугам отрасли. Вдвойне приятно, что выставка не просто работает в родном городе уже много лет, а и активно развивается", — сообщила директор по развитию ГК "Новый Дон" Олеся Давидюк.

Деловую программу выставки открыло пленарное заседание на тему: "Состояние и перспективы развития строительной отрасли Самарской области". Также в рамках деловой программы запланированы конференции по малоэтажному домостроению, в том числе деревянному, по девелопменту коттеджных поселков, строительному дизайну и реставрации, форум по интерьерам, практический семинар по ремонту.

Выставка продлится до 17 марта включительно.