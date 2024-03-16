В Самаре 13 тыс. человек встретили тематический поезд "Сила в правде"

Утром 16 марта на железнодорожный вокзал Самары прибыл поезд Министерства обороны РФ "Сила в правде". Эшелон представляет собой девять тематических вагонов, внутри которых размещены выставки, посвященные развитию Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Воздушно-десантных войск, Главного военно-политического управления ВС РФ и юнармейскому движению.

В рамках агитационно-пропагандистской акции "Сила в правде" на перроне прошел торжественный митинг, посвященный встрече эшелона. С приветственным словом выступил Дмитрий Холин, вице-губернатор Самарской области: "Здорово, что митинг проходит на самарском железнодорожном вокзале, куда прибывали поезда, чтобы здесь развернуть производство военной техники. Сюда прибывали посольства иностранных государств, когда наш город стал запасной столицей. Мы гордимся, что являемся потомками ветеранов Великой Отечественной войны, которые дали нам право на жизнь. Сейчас наша очередь отстаивать то, что ценой своей жизни защитили наши предки".

На митинге отметили самарцев, которые героически проявили себя во время специальной военной операции. Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью Жукова наградили капитана Николая Плетяна. Медаль "За воинскую доблесть" II получил старший прапорщик Роман Уринов.

Отметили и волонтеров, участвующих в оказании гуманитарной помощи в зоне СВО. Обладателями медалей Министерства обороны "За помощь и милосердие" стали Дмитрий Троян, Александр Назаренко, Андрей Болдырев, Максим Смирнов, Артем Гусев и Родион Светличнов.

После митинга самарцам предложили посетить уникальную передвижную экспозицию, рассказывающую о мужестве российской армии. В вагонах "С отвагой в сердце", "Всегда на высоте", "Долг. Честь. Отвага" представлены новейшие образцы вооружения, современная форма и экипировка, интерактивные экспозиции и отдельные зоны, посвященные темам мужества и подвигов военнослужащих при выполнении задач СВО.

На четырех платформах были представлены образцы новейшей техники российской армии и трофейная боевая машина пехоты США БМП "Брэдли", привезенная из зоны специальной военной операции.

Помимо тематических вагонов на площадке действовала передвижная музейная выставка Дома офицеров Самарского гарнизона, посвященная СВО, мобильный пункт приема на службу в ВС РФ по контракту, полевая кухня и торговая точка Военторга. А на платформе-сцене с концертом выступили военные творческие коллективы.

"Мы ехали в автобусе с шестилетним сыном и случайно узнали, что в Самару прибыл тематический поезд, — делится Дарья Живаева. — Когда он услышал, что здесь будет представлена военная техника, сразу загорелся. Мы попали сюда случайно, но находимся в настоящем восторге. Замечательное мероприятие, мой ребенок доволен!".

Молодое поколение также восторженно отзывается о посещении выставки. Восьмиклассница Анастасия Гордеева из юнармейского отряда "Каскад" рассказала, что еще больше заинтересовалась военной тематикой: "Я состою в Юнармии с ноября прошлого года, мне очень нравится. Всегда участвую в разных интересных мероприятиях, например, мы принимали участие в Параде Памяти 7 ноября — маршировали. Очень необычные ощущения! Я рада, что удалось и сегодня оказаться в таком месте".

По данным региональных властей, акцию "Сила в правде" в Самаре посетило 13 тыс. человек.

Старт агитационно-пропагандистской акции "Сила в правде" был дан 23 февраля 2024 г. на Киевском вокзале Москвы. Поезд посетит города от Москвы до Владивостока, длительность маршрута составляет более 30 тысяч километров. Акция завершится на Белорусском вокзале Москвы в канун празднования Дня Победы.