Центры общественного голосования ждут новых участников викторины "За родное — за свое"

В воскресенье, 17 марта, до 20:00 каждый совершеннолетний житель, зарегистрированный и проживающий на территории Самарской области, может стать участником викторины "За родное — за свое" и получить шанс стать обладателем ценных призов и подарков. В подарочном фонде финального дня викторины — 1 автомобиль "Лада Веста", 10 поездок на международную выставку-форум "Россия", 20 туров выходного дня по Самарской области и 100 туристических наборов. Все эти призы будут разыграны в прямом эфире ведущих телеканалов губернии и в их социальных сетях в 21:00.

Стать участником викторины "За родное — за свое" просто: 17 марта с 8 утра до 8 вечера приходите в центры общественного голосования, которые расположены на выходе из избирательных участков Самарской области, и отвечайте на 5 вопросов о нашем регионе. В случае правильных ответов заполните с помощью волонтеров центра общественного голосования согласие на обработку персональных данных и укажите корректный номер телефона для обратной связи. Смотрите прямые эфиры подведения итогов викторины — возможно именно вы станете обладателем одного из ценных призов.

Напомним, 15 и 16 марта уже состоялись 4 прямых эфира. 524 уникальных номера стали обладателями ценных призов. Все они опубликованы на сайте Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области". Также с победителями связываются сотрудники центра по обработке данных викторины, чтобы сообщить, как получить приз. Номера, которые уже стали обладателями призов, не участвуют в финальном прямом эфире. Все остальные номера, которые были присвоены участникам викторины, начиная с 15 марта (первого дня проведения викторины), но не стали выигрышными, автоматически остаются в числе претендентов на ценный приз. Счастливыми обладателями 4-х новеньких автомобилей "Лада Веста" стали: Антонина Ивановна, жительница Кировского района города Самары; Лала Исмаил Кызы из Сызрани, Вячеслав из поселка Смышляевка Волжского района. Четвертый победитель был определен по итогам работы цифрового барабана в вечернем прямом эфире 16 марта. Им стала участница викторины "За родное — за свое" из Тольятти — Анна. Анна работает в Тольяттинской гидрометобсерватории, занимается анализом и мониторингом воды в местных водохранилищах. В свободное время увлекается рисованием, ходит с друзьями в походы. С Анной оперативно связались сотрудники центра по обработке данных викторины, и она поделилась своими эмоциями. "Если честно, не поверила, когда мне позвонили в субботу вечером и сообщили, что я победила в викторине и получила главный приз. Наверное, только когда увижу машину, сяду за руль, осознаю, что же произошло. Эмоции просто переполняют", — призналась победительница. Автомобиль вручат Анне уже сегодня, подробности — в сюжетах на ведущих телеканалах Самарской области, а также в прямом эфире финального подведения итогов викторины "За родное — за свое" сегодня в 21:00.

Каждый прямой эфир становится площадкой для дискуссий и интересного диалога, гости обсуждают историю и увлекательные факты из жизни Самарской области, актуальные подходы и новые инструменты в просветительской работе, роль культуры и искусства в вопросах сохранения и популяризации исторического наследия Самарской области и России.

В прямом эфире 4-го подведения итогов принимали участие Дмитрий Славецкий, исполнительный директор Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области"; Ольга Воронова, доцент кафедры управления человеческими ресурсами Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева, директор филиала Российского общества "Знание" в Самарской области; Егор Макаров, кандидат исторических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой философии и социально-гуманитарных наук Самарского государственного технического университета; Виталий Натаров, руководитель Государственного Волжского русского народного хора имени П. М. Милославова.

Егор Макаров, лектор регионального отделения российского общества "Знание", отметил, что слушатели лекций областной общественно-просветительской акции "За родное — за свое" с максимальным интересом слушают лекции специалистов-историков, которые для Самарской области являются легендами. "Это Петр Серафимович Кабытов, Эдуард Львович Дубман, Юрий Николаевич Смирнов. Это люди, которые учили нас, и очень радует, что они до сих пор продолжают учить. И ребята очень позитивно воспринимают эту историю преемственности, когда есть возможность получать знания от педагогов, уважаемых историков, которые учили нас — педагогов, преподающих и работающих сегодня в вузах", — добавил Егор Макаров.

Виталий Натаров рассказал о том, как Государственный Волжский русский народный хор имени П. М. Милославова сохраняет традиции и историю народного творчества: "Мы большей частью отвечаем за русское народное искусство, это вложено в само наше название, но это не отменяет того, что в нашем материале используются все краски и все национальности. Самарская область как раз олицетворяет переплетение огромного количества национальностей, и это очень важно! Мы подчеркиваем эту уникальность в своем творчестве, в своем репертуаре, потому что народное искусство — оно про истоки, про основу. И сегодня это очень актуально, ведь не зная истории, своих корней, сложно ориентироваться в настоящем, понимать суть происходящих событий".

Участвуйте в викторине "За родное — за свое", присоединяйтесь к прямому эфиру, посвященному подведению викторины "За родное — за свое", становить участниками увлекательной беседы и выигрывайте!

Финальный прямой эфир, посвященный подведению итогов викторине "За родное — за свое", состоится сегодня, 17 марта, в 21:00!

Посмотреть онлайн-трансляции можно будет на следующих ресурсах:

"Самарское областное вещательное агентство":

телеканал "Губерния" (21-кнопка)

сайт Самарского областного вещательного агентства sovainfo.ru

в телеграм-канале "СОВА" https://t.me/sovanews63

в группе "ВКонтакте" "СОВА" https://vk.com/sovanews63

телеканал "Самара-ГИС":

телеканал "Самара-ГИС"

сайт https://samaragis.ru/

мобильное приложение телеканала "Самара-ГИС"

Телеканал "ТОЛЬЯТТИ 24":

22-я кнопка в сетях "ЛАДА-МЕДИА" и всех кабельных операторов Тольятти

сайт tvtogliatti24.ru

мобильное приложение ТОЛЬЯТТИ 24

телеграм-канал телеканала ТОЛЬЯТТИ 24

группы телеканала ТОЛЬЯТТИ 24 в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники"

Паблик "Самарская область" "ВКонтакте"

Положение о проведении акции и подробная информация размещены на сайте Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области", также можно задать вопросы по телефону горячей линии викторины 8-800-505-78-63.