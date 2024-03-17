Центры общественного голосования ждут новых участников викторины "За родное — за свое"

В воскресенье, 17 марта, до 20:00 каждый совершеннолетний житель, зарегистрированный и проживающий на территории Самарской области, может стать участником викторины "За родное — за свое" и получить шанс стать обладателем ценных призов и подарков. В подарочном фонде финального дня викторины — 1 автомобиль "Лада Веста", 10 поездок на международную выставку-форум "Россия", 20 туров выходного дня по Самарской области и 100 туристических наборов. Все эти призы будут разыграны в прямом эфире ведущих телеканалов губернии и в их социальных сетях в 21:00.
Стать участником викторины "За родное — за свое" просто: 17 марта с 8 утра до 8 вечера приходите в центры общественного голосования, которые расположены на выходе из избирательных участков Самарской области, и отвечайте на 5 вопросов о нашем регионе. В случае правильных ответов заполните с помощью волонтеров центра общественного голосования согласие на обработку персональных данных и укажите корректный номер телефона для обратной связи. Смотрите прямые эфиры подведения итогов викторины — возможно именно вы станете обладателем одного из ценных призов.
Напомним, 15 и 16 марта уже состоялись 4 прямых эфира. 524 уникальных номера стали обладателями ценных призов. Все они опубликованы на сайте Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области". Также с победителями связываются сотрудники центра по обработке данных викторины, чтобы сообщить, как получить приз. Номера, которые уже стали обладателями призов, не участвуют в финальном прямом эфире. Все остальные номера, которые были присвоены участникам викторины, начиная с 15 марта (первого дня проведения викторины), но не стали выигрышными, автоматически остаются в числе претендентов на ценный приз. Счастливыми обладателями 4-х новеньких автомобилей "Лада Веста" стали: Антонина Ивановна, жительница Кировского района города Самары; Лала Исмаил Кызы из Сызрани, Вячеслав из поселка Смышляевка Волжского района. Четвертый победитель был определен по итогам работы цифрового барабана в вечернем прямом эфире 16 марта. Им стала участница викторины "За родное — за свое" из Тольятти — Анна. Анна работает в Тольяттинской гидрометобсерватории, занимается анализом и мониторингом воды в местных водохранилищах. В свободное время увлекается рисованием, ходит с друзьями в походы. С Анной оперативно связались сотрудники центра по обработке данных викторины, и она поделилась своими эмоциями. "Если честно, не поверила, когда мне позвонили в субботу вечером и сообщили, что я победила в викторине и получила главный приз. Наверное, только когда увижу машину, сяду за руль, осознаю, что же произошло. Эмоции просто переполняют", — призналась победительница. Автомобиль вручат Анне уже сегодня, подробности — в сюжетах на ведущих телеканалах Самарской области, а также в прямом эфире финального подведения итогов викторины "За родное — за свое" сегодня в 21:00.
Каждый прямой эфир становится площадкой для дискуссий и интересного диалога, гости обсуждают историю и увлекательные факты из жизни Самарской области, актуальные подходы и новые инструменты в просветительской работе, роль культуры и искусства в вопросах сохранения и популяризации исторического наследия Самарской области и России.
В прямом эфире 4-го подведения итогов принимали участие Дмитрий Славецкий, исполнительный директор Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области"; Ольга Воронова, доцент кафедры управления человеческими ресурсами Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева, директор филиала Российского общества "Знание" в Самарской области; Егор Макаров, кандидат исторических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой философии и социально-гуманитарных наук Самарского государственного технического университета; Виталий Натаров, руководитель Государственного Волжского русского народного хора имени П. М. Милославова.
Егор Макаров, лектор регионального отделения российского общества "Знание", отметил, что слушатели лекций областной общественно-просветительской акции "За родное — за свое" с максимальным интересом слушают лекции специалистов-историков, которые для Самарской области являются легендами. "Это Петр Серафимович Кабытов, Эдуард Львович Дубман, Юрий Николаевич Смирнов. Это люди, которые учили нас, и очень радует, что они до сих пор продолжают учить. И ребята очень позитивно воспринимают эту историю преемственности, когда есть возможность получать знания от педагогов, уважаемых историков, которые учили нас — педагогов, преподающих и работающих сегодня в вузах", — добавил Егор Макаров.
Виталий Натаров рассказал о том, как Государственный Волжский русский народный хор имени П. М. Милославова сохраняет традиции и историю народного творчества: "Мы большей частью отвечаем за русское народное искусство, это вложено в само наше название, но это не отменяет того, что в нашем материале используются все краски и все национальности. Самарская область как раз олицетворяет переплетение огромного количества национальностей, и это очень важно! Мы подчеркиваем эту уникальность в своем творчестве, в своем репертуаре, потому что народное искусство — оно про истоки, про основу. И сегодня это очень актуально, ведь не зная истории, своих корней, сложно ориентироваться в настоящем, понимать суть происходящих событий".
Участвуйте в викторине "За родное — за свое", присоединяйтесь к прямому эфиру, посвященному подведению викторины "За родное — за свое", становить участниками увлекательной беседы и выигрывайте!
Финальный прямой эфир, посвященный подведению итогов викторине "За родное — за свое", состоится сегодня, 17 марта, в 21:00!
Посмотреть онлайн-трансляции можно будет на следующих ресурсах:
"Самарское областное вещательное агентство":
- телеканал "Губерния" (21-кнопка)
- сайт Самарского областного вещательного агентства sovainfo.ru
- в телеграм-канале "СОВА" https://t.me/sovanews63
- в группе "ВКонтакте" "СОВА" https://vk.com/sovanews63
- телеканал "Самара-ГИС":
- телеканал "Самара-ГИС"
- сайт https://samaragis.ru/
- мобильное приложение телеканала "Самара-ГИС"
Телеканал "ТОЛЬЯТТИ 24":
- 22-я кнопка в сетях "ЛАДА-МЕДИА" и всех кабельных операторов Тольятти
- сайт tvtogliatti24.ru
- мобильное приложение ТОЛЬЯТТИ 24
- телеграм-канал телеканала ТОЛЬЯТТИ 24
- группы телеканала ТОЛЬЯТТИ 24 в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники"
Паблик "Самарская область" "ВКонтакте"
Положение о проведении акции и подробная информация размещены на сайте Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области", также можно задать вопросы по телефону горячей линии викторины 8-800-505-78-63.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.