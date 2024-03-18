В Самаре утвердили даты месячника по благоустройству в 2024 году

Мэрия Самары утвердила дату месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города. По традиции он пройдет с 1 по 30 апреля. Постановление о его проведении размещено на сайте городской администрации.

"Постановляю провести с 1 апреля 2024 г. по 30 апреля 2024 г. месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города, создать оргкомитет по организации и проведению месячника по благоустройству, утвердить план подготовки и проведения месячника", - отмечается в документе, подписанном главой Самары Еленой Лапушкиной.

Кроме того, в соответствии с постановлением, главы районов должны в ближайшее время разработать собственные постановления о проведении месячника, "привлекать на добровольной основе предприятия, организации, учебные заведения, отдельных граждан" и т.п..



Контроль за выполнением постановления возложен на руководителя департамента городского хозяйства и экологии Александра Андриянова.