В Самаре утвердили даты месячника по благоустройству в 2024 году

Мэрия Самары утвердила дату месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города. По традиции он пройдет с 1 по 30 апреля. Постановление о его проведении размещено на сайте городской администрации.
"Постановляю провести с 1 апреля 2024 г. по 30 апреля 2024 г. месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города, создать оргкомитет по организации и проведению месячника по благоустройству, утвердить план подготовки и проведения месячника", - отмечается в документе, подписанном главой Самары Еленой Лапушкиной.
Кроме того, в соответствии с постановлением, главы районов должны в ближайшее время разработать собственные постановления о проведении месячника, "привлекать на добровольной основе предприятия, организации, учебные заведения, отдельных граждан" и т.п..
Контроль за выполнением постановления возложен на руководителя департамента городского хозяйства и экологии Александра Андриянова.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!