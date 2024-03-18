Форум "Теплогенерация-2024" направлен на решение проблем котельных региона

В пресс-центре Самарского областного вещательного агентства состоялась пресс-конференция, посвященная форуму "Теплогенерация-2024", который пройдет 27-28 марта в выставочном центре стадиона "Солидарность Самара Арена".

Организаторами форума стали Союз "Торгово-промышленная палата Самарской области", ООО "ПромКомплектСервис" и ООО "Вымпелгаз" - организации, осуществляющие обслуживание и поставку оборудования для котельных региона.

На специализированной выставке соберутся производители и поставщики оборудования и услуг в сфере производства теплоэнергии всей страны. На форуме руководители и сотрудники компаний получат ответы на любые вопросы по строительству и реконструкции своих котельных и теплопунктов, их обслуживанию и импортозамещению оборудования объектов теплоснабжения. Посетители форума смогут обсудить с экспертами вопросы законодательства в сфере газо- и теплоснабжения, а также технологического присоединения объектов теплоснабжения.