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ЖКХ и благоустройство Общество

Форум "Теплогенерация-2024" направлен на решение проблем котельных региона

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пресс-центре Самарского областного вещательного агентства состоялась пресс-конференция, посвященная форуму "Теплогенерация-2024", который пройдет 27-28 марта в выставочном центре стадиона "Солидарность Самара Арена".

Организаторами форума стали Союз "Торгово-промышленная палата Самарской области", ООО "ПромКомплектСервис" и ООО "Вымпелгаз" - организации, осуществляющие обслуживание и поставку оборудования для котельных региона. 

На специализированной выставке соберутся производители и поставщики оборудования и услуг в сфере производства теплоэнергии всей страны. На форуме руководители и сотрудники компаний получат ответы на любые вопросы по строительству и реконструкции своих котельных и теплопунктов, их обслуживанию и импортозамещению оборудования объектов теплоснабжения. Посетители форума смогут обсудить с экспертами вопросы законодательства в сфере газо- и теплоснабжения, а также технологического присоединения объектов теплоснабжения.

Гид потребителя

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Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

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