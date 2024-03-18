Форум "Теплогенерация-2024" направлен на решение проблем котельных региона

В пресс-центре Самарского областного вещательного агентства состоялась пресс-конференция, посвященная форуму "Теплогенерация-2024", который пройдет 27-28 марта в выставочном центре стадиона "Солидарность Самара Арена".
Организаторами форума стали Союз "Торгово-промышленная палата Самарской области", ООО "ПромКомплектСервис" и ООО "Вымпелгаз" - организации, осуществляющие обслуживание и поставку оборудования для котельных региона.
На специализированной выставке соберутся производители и поставщики оборудования и услуг в сфере производства теплоэнергии всей страны. На форуме руководители и сотрудники компаний получат ответы на любые вопросы по строительству и реконструкции своих котельных и теплопунктов, их обслуживанию и импортозамещению оборудования объектов теплоснабжения. Посетители форума смогут обсудить с экспертами вопросы законодательства в сфере газо- и теплоснабжения, а также технологического присоединения объектов теплоснабжения.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!