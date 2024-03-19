Тольяттинский "Акрон" переиграл саратовский "Сокол"

В понедельник, 18 марта, ФК "Акрон" в домашних стенах, на стадионе "Кристалл" одолела саратовский "Сокол" и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
По итогам игры счет составил 2:0.
Голы забили Максим Палиенко и Кирилл Данилин.
Сейчас тольяттинский клуб занимает второе место в турнирной таблице с 41 очком в 23 встречах.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?