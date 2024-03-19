Тольяттинский "Акрон" переиграл саратовский "Сокол"

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В понедельник, 18 марта, ФК "Акрон" в домашних стенах, на стадионе "Кристалл" одолела саратовский "Сокол" и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.