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Футбол Спорт

Тольяттинский "Акрон" переиграл саратовский "Сокол"

ТОЛЬЯТТИ. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 18 марта, ФК "Акрон" в домашних стенах, на стадионе "Кристалл" одолела саратовский "Сокол" и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

По итогам игры счет составил 2:0. 

Голы забили Максим Палиенко и Кирилл Данилин.

Сейчас тольяттинский клуб занимает второе место в турнирной таблице с 41 очком в 23 встречах. 

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Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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