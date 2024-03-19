О команде "Крылья Советов" 21 марта выйдет документальная полнометражка

Полнометражный документальный фильм "Крылья Советов": через тернии к звездам" выходит в прокат 21 марта (12+). Режиссером картины выступила Александра Лихачева, сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.
"От матча к матчу, от разочарования к преодолению, из зимы в лето, со сборов и до финала сезона — настоящие и честные эмоции футболистов и тренеров. Так близко команду еще не видели. Фильм не про футбол, а про каждого, кто в него играл, играет или пока только мечтает играть. Для каждого, кто любит эту игру и мечтать", - отмечается в сообщении.
Посмотреть фильм можно в кинотеатрах "Синема парк", ZOOM Cinema, Leto Cinema.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?