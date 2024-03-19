На фестивале оперного искусства "Славянский Дом" представят оперу "Князь Игорь"

4 апреля в 18.30 Международный фестиваль оперного искусства "Славянский дом" представляет оперу "Князь Игорь" (12+).

Источником для либретто, написанного Александром Бородиным при участии критика Владимира Стасова, послужил памятник древнерусской литературы "Слово о полку Игореве", рассказывающий о неудачном походе Новгород-Северского князя Игоря против половцев в 1185 году.

Врач, ученый-химик, преподаватель Бородин сочинял свою единственную оперу в течение 18 лет в перерывах между научными открытиями, продвижением женского образования и уходом за тяжелобольной женой. Он скончался, не успев дописать "Князя Игоря", и оперу по его черновикам завершили Александр Глазунов и Николай Римский-Корсаков.

"Князь Игорь" в постановке Юрия Александрова стал первым спектаклем, осуществленным после масштабной реконструкции Самарского академического театра оперы и балета в 2006–2010 годах. "Я хочу, чтобы нас объединил свет этого вечного произведения и надежда на то, что будущее и у нашей страны, и у Самары, и у этого замечательного театра будет светлое и прекрасное", — поделился режиссер в интервью.

Неслучайно декорации и костюмы к спектаклю созданы таким образом, чтобы, с одной стороны, создать яркий контраст между двумя культурами, половецкой и русской, а с другой — сделать спектакль очень светлым, что особенно подчеркивают светлые костюмы и яркое освещение. Образ Древней Руси воссоздают могучие дубы, белокаменная церковь, площадь, полная бояр. Постановка также богата образами русской иконописи и зодчества, для чего были использованы элементы Дмитриевского собора во Владимире с богатой каменной резьбой на фасаде и иконописное изображение святого Георгия. Столь же выразительны декорации половецких сцен: деревянные языческие тотемы, богатые костюмы кочевников и пленных девушек. Под звуки всем знакомого хора "Улетай на крыльях ветра" на сцене появляются артисты балета, увлекающие зрителей своей игрой в настоящий круговорот эмоций и ярких чувств.

Режиссер-постановщик — Юрий Александров. Дирижер-постановщик — Владимир Коваленко. Художник- постановщик — Вячеслав Окунев.

Художник по свету — Ирина Вторникова. Хормейстеры — Валерия Навротская, Ольга Сафронова. Балетмейстер-постановщик — Кирилл Шморгонер.

Приглашенные артисты:

Дирижер — главный дирижер Большого театра Беларуси Артём Макаров;

Князь Игорь — Владислав Сулимский (Мариинский театр);

Князь Галицкий — Станислав Трифонов (Большой театр Беларуси);

Хан Кончак — Мирослав Молчанов (Луганск, Мариинский театр).