На фестивале оперного искусства "Славянский Дом" представят оперу "Князь Игорь"

4 апреля в 18.30 Международный фестиваль оперного искусства "Славянский дом" представляет оперу "Князь Игорь" (12+).
Источником для либретто, написанного Александром Бородиным при участии критика Владимира Стасова, послужил памятник древнерусской литературы "Слово о полку Игореве", рассказывающий о неудачном походе Новгород-Северского князя Игоря против половцев в 1185 году.
Врач, ученый-химик, преподаватель Бородин сочинял свою единственную оперу в течение 18 лет в перерывах между научными открытиями, продвижением женского образования и уходом за тяжелобольной женой. Он скончался, не успев дописать "Князя Игоря", и оперу по его черновикам завершили Александр Глазунов и Николай Римский-Корсаков.
"Князь Игорь" в постановке Юрия Александрова стал первым спектаклем, осуществленным после масштабной реконструкции Самарского академического театра оперы и балета в 2006–2010 годах. "Я хочу, чтобы нас объединил свет этого вечного произведения и надежда на то, что будущее и у нашей страны, и у Самары, и у этого замечательного театра будет светлое и прекрасное", — поделился режиссер в интервью.
Неслучайно декорации и костюмы к спектаклю созданы таким образом, чтобы, с одной стороны, создать яркий контраст между двумя культурами, половецкой и русской, а с другой — сделать спектакль очень светлым, что особенно подчеркивают светлые костюмы и яркое освещение. Образ Древней Руси воссоздают могучие дубы, белокаменная церковь, площадь, полная бояр. Постановка также богата образами русской иконописи и зодчества, для чего были использованы элементы Дмитриевского собора во Владимире с богатой каменной резьбой на фасаде и иконописное изображение святого Георгия. Столь же выразительны декорации половецких сцен: деревянные языческие тотемы, богатые костюмы кочевников и пленных девушек. Под звуки всем знакомого хора "Улетай на крыльях ветра" на сцене появляются артисты балета, увлекающие зрителей своей игрой в настоящий круговорот эмоций и ярких чувств.
Режиссер-постановщик — Юрий Александров. Дирижер-постановщик — Владимир Коваленко. Художник- постановщик — Вячеслав Окунев.
Художник по свету — Ирина Вторникова. Хормейстеры — Валерия Навротская, Ольга Сафронова. Балетмейстер-постановщик — Кирилл Шморгонер.
Приглашенные артисты:
Дирижер — главный дирижер Большого театра Беларуси Артём Макаров;
Князь Игорь — Владислав Сулимский (Мариинский театр);
Князь Галицкий — Станислав Трифонов (Большой театр Беларуси);
Хан Кончак — Мирослав Молчанов (Луганск, Мариинский театр).
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.