Прокуратура требует от мэрии Самары построить станцию для жидких бытовых отходов

Прокуратура Куйбышевского района Самары обратилась в суд для побуждения администрации Самары к строительству станции для приема жидких бытовых отходов. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Решение было принято по итогам проверки, которую прокуратура района провела по коллективному обращению жителей. Было установлено, что на территории района отсутствует специализированная сливная станция для приема жидких бытовых отходов. Поэтому население и ряд бюджетных учреждений вынуждены переплачивать за транспортировку отходов в Красноглинский и Промышленный районы.

"Прокурором района в адрес главы г.о. Самара внесено представление об устранении нарушений требований законодательства о водоснабжении и водоотведении. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения не устранены", - отметили в надзорном ведомстве.

В итоге прокурор района обратился в Ленинский районный суд.