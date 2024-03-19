Прокуратура требует от мэрии Самары построить станцию для жидких бытовых отходов

Прокуратура Куйбышевского района Самары обратилась в суд для побуждения администрации Самары к строительству станции для приема жидких бытовых отходов. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Решение было принято по итогам проверки, которую прокуратура района провела по коллективному обращению жителей. Было установлено, что на территории района отсутствует специализированная сливная станция для приема жидких бытовых отходов. Поэтому население и ряд бюджетных учреждений вынуждены переплачивать за транспортировку отходов в Красноглинский и Промышленный районы.
"Прокурором района в адрес главы г.о. Самара внесено представление об устранении нарушений требований законодательства о водоснабжении и водоотведении. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения не устранены", - отметили в надзорном ведомстве.
В итоге прокурор района обратился в Ленинский районный суд.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!