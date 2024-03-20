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Музеи и выставки Культура

В подвале музея Модерна пройдет лекция в формате спиритического сеанса

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 21 марта, в 19:00 в музее Модерна состоится лекция в формате спиритического сеанса (6+). Она пройдет в рамках выставки "Мистицизм".

Заведующая музеем Модерна, искусствовед Ирина Свиридова доверит ход своей лекции воле случая и прочитает в подвале музея о "Магическом мышлении в эпоху модерна". Во время "спиритического сеанса" гости узнают о разрозненных верованиях, мистических практиках, вере в духов, а также познакомятся с культурой и повседневностью человека XIX–XX веков через веру в сверхъестественное.

Стоимость билета - 250 рублей.

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