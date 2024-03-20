Ученье - свет: выпускница самарской "Школа фермера" успешно развивает экоферму рыбы

В Самарской области успешно развивается проект Россельхозбанка и Министерства сельского хозяйства "Школа фермера". Проект проходил в Самаре дважды, в 2021 и 2023 гг., на базе Самарского государственного аграрного университета.

"Школа фермера" предоставляет всестороннее обучение по различным аспектам сельского хозяйства, включая агротехнику, бухгалтерию и маркетинг. Благодаря этому выпускники обладают не только практическими навыками фермерской работы, но и глубоким пониманием бизнес-процессов, что делает их успешными предпринимателями.

Одним из ярких примеров реализации полученных знаний служит участница "Школы фермера" 2021 года, основатель экофермы "Форель" Нурия Бурматнова. Она прошла обучение по направлению "Эффективное управление функционированием крестьянского (фермерского) хозяйства в современных условиях". Они вместе с супругом развивают уникальный для Самарской области проект полного цикла производства рыбной продукции.

"Благодаря "Школе фермера" я не только обрела ценные знания о сельском хозяйстве, но и смогла применить их в своем собственном проекте. Эта образовательная программа стала действительно незаменимым источником информации, вдохновения и практических навыков для меня. Также следует отметить важность сети контактов, которую я получила благодаря "Школе фермера". В этой образовательной среде я познакомилась с многими профессионалами и единомышленниками в сельском хозяйстве. Это стало отличной возможностью для обмена знаниями и идеями, а также для поиска поддержки и сотрудничества. Благодаря этим связям мой проект получил дополнительную поддержку и стал более сильным и устойчивым", - отметила Нурия Бурматнова.

Важность проекта "Школа фермера" отмечает и директор Самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

"Развитие сельского хозяйства и аграрной отрасли страны служит ключевым фактором для устойчивого развития экономики. Проект "Школа фермера" стал одной из основ повышения уровня образования в этой отрасли и ярким примером того, что сельское хозяйство - это серьезный и перспективный бизнес. Выпускники демонстрируют пример того, как образование и опыт могут повлиять на успех в сельскохозяйственной сфере. Благодаря своим знаниям, творческому подходу и способности установления деловых связей они успешно реализуют свои проекты", - сказал Раиль Багдалов.