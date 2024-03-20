16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область и VK будут развивать туризм с помощью ИИ Армен Бенян переназначен министром здравоохранения Более 40% голосов: "Единая Россия" внесла весомый вклад в победу Владимира Путина Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил президента РФ за решение провести в Самаре международный спортивный форум Самарская область примет участие в обновлении стратегии пространственного развития страны

Власть и политика

Самарская область и VK будут развивать туризм с помощью ИИ

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство туризма Самарской области и VK заключили соглашение о сотрудничестве в области развития цифровых технологий. Документ подписали министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов и директор центра аналитических продуктов VK Predict Роман Стятюгин.

Фото: Министерство туризма СО

Стороны планируют использовать ИИ-сервисы предиктивной аналитики для развития внутреннего туризма в регионе. Технологии помогут оценить динамику туристических потоков и спрогнозировать их изменение, определить, как отличаются интересы и потребности жителей и гостей региона.
Результаты исследований позволят учитывать больше факторов для развития городской и туристической инфраструктуры Самарской области. Аналитика даст возможность эффективно использовать существующие точки притяжения и создавать новые, а также повышать возврат инвестиций в инфраструктурные проекты и крупные мероприятия.

"Сегодня сервисы VK являются важными инструментами для путешествующих по нашей стране. Подписанное соглашение с этим холдингом закрепляет наши намерения и желания сотрудничать по целому ряду направлений: от аналитики портрета туриста и туристического потока в Самарской области до продвижения наших туристических возможностей в других регионах нашей страны. Соглашение имеет практическую плоскость и в самой ближайшей перспективе мы сможем рассказать о том, кто приезжает в Самарскую область и, кто интересуется поездками в наш регион", — рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

"Развитие внутреннего туризма — важное направление, которое требует уникального подхода для каждого региона. На интерес туристов влияют десятки факторов, которые сложно учитывать вручную. Аналитика данных с помощью ИИ-алгоритмов позволяет оценивать ключевые показатели, прогнозировать их изменение и принимать объективные решения. Уверены, что технологии помогут детальнее изучить перспективы туризма в Самарской области и найти новые векторы развития", — комментирует директор центра аналитических продуктов VK Predict Роман Стятюгин.

Отметим, что туризм является одним из важных направлений экономики региона. Активную работу по развитию отрасли Правительство Самарской области начало проводить еще в преддверии появления национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который был инициирован и реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина. Такая подготовка позволила местным предпринимателям сразу после запуска нацпроекта воспользоваться представленными возможностями. Субсидии и другие инициативы проекта направлены на формирование удобной среды для путешественников и комфортных условий работы для туристического бизнеса.

По итогам 2023 г. туристский поток в Самарской области согласно аналитике "Больших данных" составил свыше 3 млн человек. Для сравнения в 2022 г. — более 2,5 млн человек. Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, рост туристического потока подчеркивает интерес жителей страны к Самарскому региону и дает ориентиры в дальнейшей работе по развитию отрасли. В целом за последние годы турпоток в регион увеличился в 2,5 раза. И если пять лет назад регион занимал лишь 23-е место в национальном туристическом рейтинге, то в 2023 г. Самарская область повысила свои показатели еще на одну ступень в ТОП-10 национального туристического рейтинга и заняла 9 место среди регионов России. Объем трат туристов в прошлом году составил 25,8 млрд руб., это на 46,9% больше чем в 2022 г. (17,6 млрд руб.). За последние пять лет этот показатель увеличился в 4,5 раза.
#СамарскаяОбластьMitt2024.

VK — крупнейшая по числу пользователей российская технологическая компания. Продукты и сервисы VK помогают миллионам людей решать повседневные задачи онлайн: ими пользуются больше 95% аудитории рунета. Проекты VK позволяют общаться, играть, осваивать новые профессии, слушать музыку, смотреть и снимать видео, решать множество других задач. Компания также развивает набор продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов — от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных соцсетей, облачных сервисов и автоматизации предприятий.

Геоаналитика VK Predict — это сервисы клиентской аналитики и системы поддержки принятия решений на основе анализа массивов данных, технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Среди ключевых решений: ГеоКурсор для анализа локаций, Телеком Радар для оценки качества связи и Девелопер — для определения оптимальной квартирографии жилых комплексов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Курпанов 19 июля 2023 11:39 Елена Лапушкина награждена почетным знаком "За труд во благо земли Самарской"

У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:12 Самара 22 июня присоединилась к Всероссийской акции "Минута молчания"

Скорбим... тяжелый день для Россиян...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31