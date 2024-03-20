Самарская область и VK будут развивать туризм с помощью ИИ

Министерство туризма Самарской области и VK заключили соглашение о сотрудничестве в области развития цифровых технологий. Документ подписали министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов и директор центра аналитических продуктов VK Predict Роман Стятюгин.

Стороны планируют использовать ИИ-сервисы предиктивной аналитики для развития внутреннего туризма в регионе. Технологии помогут оценить динамику туристических потоков и спрогнозировать их изменение, определить, как отличаются интересы и потребности жителей и гостей региона.

Результаты исследований позволят учитывать больше факторов для развития городской и туристической инфраструктуры Самарской области. Аналитика даст возможность эффективно использовать существующие точки притяжения и создавать новые, а также повышать возврат инвестиций в инфраструктурные проекты и крупные мероприятия.

"Сегодня сервисы VK являются важными инструментами для путешествующих по нашей стране. Подписанное соглашение с этим холдингом закрепляет наши намерения и желания сотрудничать по целому ряду направлений: от аналитики портрета туриста и туристического потока в Самарской области до продвижения наших туристических возможностей в других регионах нашей страны. Соглашение имеет практическую плоскость и в самой ближайшей перспективе мы сможем рассказать о том, кто приезжает в Самарскую область и, кто интересуется поездками в наш регион", — рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

"Развитие внутреннего туризма — важное направление, которое требует уникального подхода для каждого региона. На интерес туристов влияют десятки факторов, которые сложно учитывать вручную. Аналитика данных с помощью ИИ-алгоритмов позволяет оценивать ключевые показатели, прогнозировать их изменение и принимать объективные решения. Уверены, что технологии помогут детальнее изучить перспективы туризма в Самарской области и найти новые векторы развития", — комментирует директор центра аналитических продуктов VK Predict Роман Стятюгин.

Отметим, что туризм является одним из важных направлений экономики региона. Активную работу по развитию отрасли Правительство Самарской области начало проводить еще в преддверии появления национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который был инициирован и реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина. Такая подготовка позволила местным предпринимателям сразу после запуска нацпроекта воспользоваться представленными возможностями. Субсидии и другие инициативы проекта направлены на формирование удобной среды для путешественников и комфортных условий работы для туристического бизнеса.

По итогам 2023 г. туристский поток в Самарской области согласно аналитике "Больших данных" составил свыше 3 млн человек. Для сравнения в 2022 г. — более 2,5 млн человек. Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, рост туристического потока подчеркивает интерес жителей страны к Самарскому региону и дает ориентиры в дальнейшей работе по развитию отрасли. В целом за последние годы турпоток в регион увеличился в 2,5 раза. И если пять лет назад регион занимал лишь 23-е место в национальном туристическом рейтинге, то в 2023 г. Самарская область повысила свои показатели еще на одну ступень в ТОП-10 национального туристического рейтинга и заняла 9 место среди регионов России. Объем трат туристов в прошлом году составил 25,8 млрд руб., это на 46,9% больше чем в 2022 г. (17,6 млрд руб.). За последние пять лет этот показатель увеличился в 4,5 раза.

#СамарскаяОбластьMitt2024.