СМИ: летом "Крылья" покинут Роман Ежов и Александр Солдатенков

Бывший главный тренер "Сочи" Александр Точилин считает, что летом из "Крыльев Советов" в более статусный клуб могут перебраться полузащитник Роман Ежов и защитник Александр Солдатенков, пишет sportsdaily.ru.

"В "Крыльях", наверное, собрано больше всего молодых футболистов, и философия клуба заточена на то, чтобы развивать, подводить и продавать игроков. Сейчас у них такая стратегия, если поставят другую задачу — бороться за высокие места, то не будут отпускать игроков", — отметил специалист.