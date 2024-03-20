СМИ: летом "Крылья" покинут Роман Ежов и Александр Солдатенков

Бывший главный тренер "Сочи" Александр Точилин считает, что летом из "Крыльев Советов" в более статусный клуб могут перебраться полузащитник Роман Ежов и защитник Александр Солдатенков, пишет sportsdaily.ru.
"В "Крыльях", наверное, собрано больше всего молодых футболистов, и философия клуба заточена на то, чтобы развивать, подводить и продавать игроков. Сейчас у них такая стратегия, если поставят другую задачу — бороться за высокие места, то не будут отпускать игроков", — отметил специалист.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?