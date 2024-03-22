Юрий Горшков сыграл за сборную России, которая разгромила Сербию

В матче Россия — Сербия защитник "Крыльев" Юрий Горшков появился на поле после перерыва, отметился двумя голевыми передачами, но после просмотра VAR один гол был отменен.

Встреча завершилась разгромной победой сборной России со счетом 4:0.

Следующий матч национальная команда проведет 25 марта против Парагвая.

Сборная Беларуси уступила в матче с Черногорией — 0:2. Кирилл Печенин провел на поле весь матч, Егор Карпицкий был заменен в перерыве.

Во вторник, 26 марта, сборная Беларуси сыграет с Мальтой.