Юрий Горшков сыграл за сборную России, которая разгромила Сербию

В матче Россия — Сербия защитник "Крыльев" Юрий Горшков появился на поле после перерыва, отметился двумя голевыми передачами, но после просмотра VAR один гол был отменен.
Встреча завершилась разгромной победой сборной России со счетом 4:0.
Следующий матч национальная команда проведет 25 марта против Парагвая.
Сборная Беларуси уступила в матче с Черногорией — 0:2. Кирилл Печенин провел на поле весь матч, Егор Карпицкий был заменен в перерыве.
Во вторник, 26 марта, сборная Беларуси сыграет с Мальтой.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?