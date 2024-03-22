Полицейские поймали курьера мошенников, обокравших старушку в Тольятти

В Жигулевске задержан 31-летний мужчина, подозреваемый в причастности к мошенническим действиям в отношении 87-летней жительницы Тольятти, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, в начале марта 87-летней пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что по вине ее дочери произошло ДТП, в котором пострадали люди. Телефонный собеседник настойчиво предложил для освобождения родственницы от уголовной ответственности передать "кому следует" денежные средства. Взволнованная пожилая женщина вышла из квартиры на улицу и возле дома № 5 по ул. Макарова по требованию незнакомца передала его помощнику 900 тыс. рублей. Вернувшись домой, она позвонила родственникам, узнала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, оперуполномоченные предположили, что к хищению денежных средств причастен 31-летний житель города Жигулевск. Полицейские установили места возможного нахождения мужчины, организовали засадные мероприятия, задержали и доставили предполагаемого злоумышленника в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что действовал по инструкции анонимного "куратора", с которым познакомился в социальной сети. Похищенные денежные средства он перевел на указанные "работодателем" расчетные счета.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Расследование продолжается. Полицейские проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений.