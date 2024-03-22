Полузащитник "Крыльев" Никита Салтыков сыграл за молодежную сборную России

В матче Уругвай — Россия полузащитник "Крыльев" Никита Салтыков появился на поле на 64 минуте и заработал пенальти в ворота соперника.
Встреча завершилась победой сборной России со счетом 1:0.
Следующий матч молодёжка проведет 23 марта против "Насьоналя" (Монтевидео).
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?