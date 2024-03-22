Театр "Грань" выступит на выставке-форуме "Россия"

Выступление театра "Грань" на международной выставке-форуме "Россия" состоится в рамках Всероссийского проекта "День культуры — 2024" и в преддверии Международного Дня театра.
Театр "Грань" 24 марта дважды в 13:30 и в 15:30 появится на площадке Павильона D "Наша культура", где покажет театральный перформанс "Театр как грань города".
В 14:30 на площадке Самарской области состоится творческая встреча с художественным руководителем театра Денисом Бокурадзе и автором проекта здания Вячеславом Романчиковым.
"Театр как грань города" — это театральный перформанс, состоящий из фрагментов спектаклей разных лет, объединенных между собой музыкой композитора Арсения Плаксина и авторской хореографией. Важной составляющей спектакля станет видео-контент, специально созданный для выступления на ВДНХ. Зрители увидят на большом экране фотографии проекта "В городе N". А это полгода съемок в знаковых местах Новокуйбышевска — библиотека, городская площадь, парк "Дубки" и даже зал думских заседаний. Будут также представлены фотографии, специально созданные для Фестиваля "ПоМост" и многое другое.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.