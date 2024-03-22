Театр "Грань" выступит на выставке-форуме "Россия"

Выступление театра "Грань" на международной выставке-форуме "Россия" состоится в рамках Всероссийского проекта "День культуры — 2024" и в преддверии Международного Дня театра.

Театр "Грань" 24 марта дважды в 13:30 и в 15:30 появится на площадке Павильона D "Наша культура", где покажет театральный перформанс "Театр как грань города".

В 14:30 на площадке Самарской области состоится творческая встреча с художественным руководителем театра Денисом Бокурадзе и автором проекта здания Вячеславом Романчиковым.

"Театр как грань города" — это театральный перформанс, состоящий из фрагментов спектаклей разных лет, объединенных между собой музыкой композитора Арсения Плаксина и авторской хореографией. Важной составляющей спектакля станет видео-контент, специально созданный для выступления на ВДНХ. Зрители увидят на большом экране фотографии проекта "В городе N". А это полгода съемок в знаковых местах Новокуйбышевска — библиотека, городская площадь, парк "Дубки" и даже зал думских заседаний. Будут также представлены фотографии, специально созданные для Фестиваля "ПоМост" и многое другое.