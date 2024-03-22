16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Театр "Грань" выступит на выставке-форуме "Россия" В Самаре в рамках фестиваля оперного искусства "Славянский дом" представили белорусскую оперу "Медведь" В Самаре стартовал первый международный фестиваль оперного искусства "Славянский дом" В Самаре прошла торжественная церемония награждения победителей регионального этапа фестиваля "Театральное Приволжье" Денис Хуснияров, СамАрт: "Люди приходят в театр посмотреть на себя"

Театр Культура

Театр "Грань" выступит на выставке-форуме "Россия"

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Выступление театра "Грань" на международной выставке-форуме "Россия" состоится в рамках Всероссийского проекта "День культуры — 2024" и в преддверии Международного Дня театра.

Фото: предоставлено театром "Грань"

Театр "Грань" 24 марта дважды в 13:30 и в 15:30 появится на площадке Павильона D "Наша культура", где покажет театральный перформанс "Театр как грань города".

В 14:30  на площадке Самарской области состоится творческая встреча с художественным руководителем театра Денисом Бокурадзе и автором проекта здания Вячеславом Романчиковым.

"Театр как грань города"  —  это театральный перформанс, состоящий из фрагментов спектаклей разных лет,  объединенных между собой музыкой  композитора Арсения Плаксина и авторской хореографией. Важной составляющей спектакля станет видео-контент, специально созданный для выступления на ВДНХ.  Зрители увидят на большом экране фотографии проекта "В городе N". А это полгода съемок в знаковых местах Новокуйбышевска — библиотека, городская площадь, парк "Дубки" и даже зал думских заседаний. Будут также представлены фотографии, специально созданные для Фестиваля "ПоМост" и многое другое.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31