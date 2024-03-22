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Резидент "Жигулевской долины" разрабатывает медоборудование для оздоровления и реабилитации

ТОЛЬЯТТИ. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В "Жигулевской долине" реализуются инновационные проекты по шести направлениям, одно из которых - биотехнологии и медицина. В этом направлении работает компания "ЭкзоГрупп".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Изучая рынок, мы поняли, что существует дефицит оборудования для оздоровления, реабилитации, поддержки здоровья, - пояснил Вадим Железников, директор ООО "ЭкзоГрупп". - Мы разработали бесконтактный тренажер "ЭкзоТерапия", действующий на основе импульсного магнитного поля. Чтобы проект развивался более эффективно, мы стали резидентом технопарка "Жигулевская долина".

В технопарк компания зашла в 2023 году с проектом по разработке и выводу на рынок программно-аппаратного комплекса, воздействующего магнитным полем на организм человека. За год были разработаны конструкторская документация, дизайн-проекты, зарегистрированы четыре патента, получен регистрационный знак на внешний облик оборудования, бренд.

Компания проходит все необходимые экспертизы для вывода продукции на медицинский рынок.

"Технопарк "Жигулевская долина" поддерживал нас на всех этапах, - говорит Вадим Железников. - Во-первых, мы смогли организовать производство на территории технопарка. Во-вторых, у нас как у резидентов есть возможность бесплатного участия в семинарах, обучающих программах, деловых встречах, выставках. Ну и главное - кураторы помогли нам грамотно заполнить заявку на получение статуса резидента "Сколково".

Резидентство в "Сколково" также дает компании много преференций: льготная система налогообложения, возможность участия в различных выставках и многое другое.

"В "Жигулевской долине" сегодня развивается более 300 инновационных проектов, каждый из которых - это современные технологии, уникальные продукты, вклад в развитие региона. Мы предоставляем резидентам возможность размещать свои производства и офисы, показывать проекты на профильных выставках и мероприятиях, помогаем грамотно оформлять заявки на получение поддержки федеральных институтов развития", - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сейчас резидент технопарка осваивает новые рынки, планирует выходить на экспорт. "Экзо Групп" активно участвует в профильных выставках.

Компания уже реализовала более 30 столов для экзотерапии в 17 городов страны. Заключены договоры с партнерами из Казахстана, Беларуси, Сербии. Продукция тольяттинского производителя заинтересовала коллег из Турции, ОАЭ.

Технопарк "Жигулевская долина" - одна из ведущих инвестиционных площадок региона. Здесь резидентам помогают на всех стадиях реализации их проектов. Работа ведется в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" и является одной из главных задач в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

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