Компания "Экос-С" приобрела водопроводную и канализационную сети ЖК "Лесная поляна"

Водопроводная и канализационная сети ЖК "Лесная поляна" стали собственностью компании "Экос-С", пишет "Самарское обозрение".

После аварии на этих сетях, случившейся летом 2023 г., обсуждалась возможность передачи их в эксплуатацию "Самарским коммунальным системам" для реконструкции и дальнейшего обслуживания. Однако в марте 2024 г. их выкупила с торгов компания "Экос-С", известная большим количеством претензий к качеству и стоимости своих услуг, которые на протяжении двух лет предъявляли жители "Экодолья" в Красноярском районе. Сейчас эти жалобы проверяют в СУ СК по Самарской области по поручению главы СК России Александра Бастрыкина. На прошлой неделе стало известно, что сети в "Экодолье" в ближайшее время "Экос-С" все-таки отдаст местным властям.

В середине июля 2023 г. в ЖК "Лесная поляна" в Кировском районе Самары произошла серьезная коммунальная авария. Тогда после сильных дождей 19 домов остались без воды ввиду выхода из строя канализационной насосной станции. Как заявили представители городской администрации, причиной этого стала недобросовестная работа застройщика ЖК. "При строительстве застройщик не выполнил технические условия. Подкачивающие насосы были установлены с нарушениями. Поэтому после обильных дождей они выходят из строя.

Решение проблемной ситуации осложнялось тем, что насосная станция вместе со всеми водопроводными сетями ЖК находилась в конкурсной массе банкротящегося застройщика ООО "СДЦ-Строй". В ходе совещания у главы Самары Елены Лапушкиной заявлялось, что мэрия совместно с жителями жилого комплекса начнет работу по исключению инженерных коммуникаций из конкурсной массы и передаче их в муниципалитет. Процедура должна была занять около полугода. После чего планировалось подписать концессионное соглашение с ООО "Самарские коммунальные системы". При этом, учитывая остроту проблемы с водоснабжением, "СКС", не дожидаясь подписания соглашения, реконструировали насосную станцию за свой счет.

Однако эти планы так и не были воплощены в жизнь. 12 марта в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве появилось сообщение о заключении договора купли-продажи имущества "СДЦ-Строй", ушедшего с торгов в начале месяца. А именно водопроводной сети "Лесной поляны" протяженностью 1095,5 п. м и канализационной сети протяженностью 4987 п. м, к которым подключены 16 зданий жилого комплекса. Общая стоимость инженерных коммуникаций составила порядка 4 млн руб. — 1,49 млн за водопроводную и 2,6 млн за канализационную сети. Их новым владельцем стало ООО "Экос-С".

До своего переименования в "Экос-С" просуществовавшая уже почти 20 лет компания никакого отношения к обслуживанию коммуникационных систем не имела. В 2011–2013 гг., работая под вывеской ООО "Арта", фирма оказывала юридические и правовые услуги Самарскому государственному издательско-полиграфическому техникуму. С этим учебным заведением компания заключила 10 контрактов на суммы от 41 до 210 тыс. руб., общим объемом в 1,25 млн рублей. Опыт работы по обслуживанию водопроводных сетей у "Экос-С" появился относительно недавно. На ее официальном сайте отмечено, что с начала 2022 г. компания "осуществляет систематическую подачу холодного водоснабжения и оказывает услуги водоотведения" в Красноярском районе жителям комплекса "Экодолье-Самара". О том, что у домовладельцев этого поселка есть масса претензий к работе "Экос-С", известно давно. К марту 2023 г. в прокуратуру Красноярского района поступило 19 обращений от граждан по вопросам правомерности начисления этой компанией платы за оказываемые коммунальные услуги. Жители "Экодолья" жаловались на плохое качество поставляемой воды, не соответствующее установленным компанией высоким тарифам. А также сообщали о том, что организация требует заплатить несколько сотен тысяч рублей за договор технологического присоединения уже подключенных к сетям жилых домов.

В начале марта 2024 г. появилась информация, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание руководству следственного управления СК по Самарской области возбудить уголовное дело в отношении компании.

Только после этого вопрос был решен. 20 марта глава Красноярского района Юрий Горяинов в своем Telegram-канале заявил, что в ближайшие дни коммуникации этого комплекса будут переданы муниципалитету.

Каким образом будет выстраивать свою работу "Экос-С" на своих недавно приобретенных сетях в Самаре, пока неизвестно. Как рассказали "СО" в ООО "Самарские коммунальные системы", после аварии летом прошлого года "в порядке оказания оперативной помощи жителям ЖК "Лесная поляна" и ЖК "Куйбышев" были проведены ремонтные работы на канализационных и водопроводных сетях с установкой насосного оборудования на сумму свыше 5 млн рублей. В связи с приобретением инженерных коммуникаций ООО "Экос-С" установленное оборудование подлежит демонтажу". Сейчас возможны два варианта развития событий — либо жители 19 домов останутся без канализационной насосной станции со всеми вытекающими отсюда последствиями, либо "СКС" предъявят потраченные на насос деньги к взысканию, и вопрос лишь в том, на чьи плечи в итоге ляжет полагающаяся компании компенсация. Впрочем, учитывая происходившее в "Экодолье", можно с высокой степенью уверенности предполагать, что жителям "Лесной поляны" следует ожидать платежек за услуги водоснабжения с повышенными ценами. Пройдет ли этот процесс полностью по схеме "Экодолья": сначала возмущение жильцов, прокурорские проверки, возможные аварии и отключения и, наконец, передача (или выкуп) в муниципальную собственность — пока неясно. Связаться с представителями "Экос-С" и получить их комментарии относительно ситуации не удалось.

Эксперты полагают, что у небольшой — и убыточной, согласно раскрытым финансовым показателям, — сетевой компании просто нет достаточных ресурсов для эксплуатации проблемных систем без значительного повышения тарифов для населения. "Конечно, таких возможностей у подобных компаний не будет. Им просто неоткуда брать ресурсы, — рассуждает директор по развитию ООО "ВСС" Алексей Чигенев. — Это один из результатов так называемого развития частной конкуренции в коммунальном хозяйстве. Мелкой компании придется повышать тариф гораздо значительнее, чтобы появились средства на ремонт оборудования. Но при этом жизнь показывает, что свой карман ближе. И, собрав средства, подобные компании часто направляют их не на развитие своего хозяйства, а на повышение прибыли".

В "Самарских коммунальных системах" отметили, что в ходе взаимодействия с собственниками участков централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в том числе с транзитными организациями, при проведении регламентных и аварийных работ на сетях выяснилось, что эти владельцы зачастую даже понятия не имеют о составе и сроках проведения обязательных регламентных технических работ на сетях. "Остро стоит вопрос невыполнения обязательств по эксплуатации и содержанию сетей в надлежащем состоянии. При этом отсутствует механизм контроля за выполнением владельцами отдельных участков централизованной системы водоснабжения и водоотведения Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, — сообщили "СО" в пресс-службе "СКС". — Учитывая вышеизложенное, а также неудовлетворительное текущее состояние инженерных коммуникаций ЖК "Лесная поляна" и ЖК "Куйбышев", полагаем, что проблемы у жителей с качественным водоснабжением и водоотведением будут только увеличиваться".

"Если "Экос-С" нормально не работал в "Экодолье", то и здесь вряд ли будет. Раз у них такой принцип ведения деятельности — проблемы так и останутся. В целом, если организация не справляется с эксплуатацией сетей — их необходимо забирать муниципалитету, чтобы уже он занимался их содержанием. Да, это нагрузка на администрацию, на бюджет. Но это позволит решить главные проблемы. Орган местного самоуправления должен осуществлять обеспечение жителей холодной питьевой водой, канализацией и прочим. Это обязанность муниципалитета. И что интересно: сейчас появилась определенная тенденция по передаче частных организаций в ведение государства в случае возникновения у них серьезных проблем. Было бы прекрасно, если бы она распространилась и на сетевые компании. Тогда можно будет решить подобные проблемы и избавиться от недобросовестных организаций", — заявил изданию руководитель регионального центра общественного контроля "ЖКХ Контроль" Самарской области Виктор Часовских.