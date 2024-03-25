Александр Бастрыкин взял на контроль дело о травмировании женщины и трех ее детей в Самаре

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о травмировании женщины и трех ее детей в Самаре, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что 23 марта в результате схода наледи с крыши многоквартирного дома по ул. Краснодонской травмированы женщина и трое ее малолетних детей. Пострадавшие госпитализированы.

В СУ СК России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело.

Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексея Колбасина доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.