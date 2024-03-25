Александр Бастрыкин взял на контроль дело о травмировании женщины и трех ее детей в Самаре

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о травмировании женщины и трех ее детей в Самаре, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, что 23 марта в результате схода наледи с крыши многоквартирного дома по ул. Краснодонской травмированы женщина и трое ее малолетних детей. Пострадавшие госпитализированы.
В СУ СК России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело.
Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексея Колбасина доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!