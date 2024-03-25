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Футбол Спорт

"Крылья Советов" сократили прибыль вдвое за 2023 год

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Профессиональный футбольный клуб "Крылья Советов" сократил чистую прибыль до 270 млн руб. по итогам 2023 года. За предыдущий год показатель был в 582,3 млн руб., следует из бухгалтерской отчетности организации за 2023 год.

Выручка "Крыльев Советов" составила 902,6 млн рублей. Всего в бюджет клуба поступило 2,09 млрд руб., из них 737,7 млн - от продажи продукции, товаров, работ и услуг. Еще 1,35 млрд руб. составили безвозмездные поступления.

На оплату труда общество потратило в прошлом году 1,8 млрд рублей. Трансферы футболистов обошлись клубу в 524,6 млн руб., а поступления по этой статье составили 457,7 млн рублей.

Кредиторская задолженность "Крыльев Советов" - 1,03 млрд руб., что на 321 млн меньше 2022 года. Дебиторка оказалась на уровне почти 1,3 млрд руб., что чуть больше показателя предыдущего периода.

 

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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