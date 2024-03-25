"Крылья Советов" сократили прибыль вдвое за 2023 год

АО "Профессиональный футбольный клуб "Крылья Советов" сократил чистую прибыль до 270 млн руб. по итогам 2023 года. За предыдущий год показатель был в 582,3 млн руб., следует из бухгалтерской отчетности организации за 2023 год.

Выручка "Крыльев Советов" составила 902,6 млн рублей. Всего в бюджет клуба поступило 2,09 млрд руб., из них 737,7 млн - от продажи продукции, товаров, работ и услуг. Еще 1,35 млрд руб. составили безвозмездные поступления.

На оплату труда общество потратило в прошлом году 1,8 млрд рублей. Трансферы футболистов обошлись клубу в 524,6 млн руб., а поступления по этой статье составили 457,7 млн рублей.

Кредиторская задолженность "Крыльев Советов" - 1,03 млрд руб., что на 321 млн меньше 2022 года. Дебиторка оказалась на уровне почти 1,3 млрд руб., что чуть больше показателя предыдущего периода.