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Электрощит Самара выстраивает взаимодействие с министерством молодежной политики Самарской области

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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22 марта 2024 года министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев посетил Электрощит Самара, где прошло первое заседание Совета молодежи. Во время встречи заслуженные награды получили сотрудники, принимающие активное участие в корпоративной жизни. Кульминацией мероприятия стали выбор председателя Молодежного совета в прямом эфире и подписание соглашения о сотрудничестве с министерством молодежной политики региона.

Фото: предоставлено Электрощит Самара

С приветственным словом перед собравшимися выступил генеральный директор Дмитрий Куприянов, в котором отметил важность взаимодействия с министерством молодежной политики региона. Генеральный директор предприятия выразил уверенность в том, что совместная работа будет усиливаться и в этом году компания станет участником масштабного всероссийского форума iВолга, который традиционно проходит в Самарской области.

Министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев в своем выступлении обозначил основные векторы развития молодежной политики в регионе, рассказал о действующих инфраструктурных объектах, молодежных движениях и инициативах, и способах их поддержки.

В рамках мероприятия, лидеры совета молодежи Электрощит Самара презентовали свои направления. Всего их шесть, и все они являются актуальными в сфере государственной молодежной политики — информационное, научно-производственное, обучения и развития, культурно-массовое, спортивно-оздоровительное, корпоративного волонтёрства и общественной деятельности. Важным вопросом повестки заседания стало избрание председателя совета. Им стал специалист по продвижению бренда Павел Ивашев.

Руководитель направления по работе с государственной властью и связям с общественностью ГК "Акрон Холдинг" Маргарита Тарабрикова отметила, что Электрощит Самара — это первое в составе холдинга предприятие, которое систематически реализует молодежную политику. Перспективные проекты совета молодежи Электрощит Самара в своем выступлении представила заместитель генерального директора компании по маркетингу, коммуникациям и связям с общественностью Карина Багаева.

"Для нас очень важно, чтобы каждый сотрудник компании на своем рабочем месте мог раскрывать свой потенциал, получая при этом удовольствие от работы. Мы, в свою очередь, готовы предоставлять сотрудникам возможности развития, оказывать всестороннюю поддержку при реализации их идей на предприятии", — отметил генеральный директор Электрощит Самара Дмитрий Куприянов Дмитрий Куприянов.

"Сегодня мы подписали первое соглашение о сотрудничестве с компанией Электрощит Самара. Это один из крупнейших работодателей нашего региона, поэтому мне особенно приятно, что компания поддерживает работу Молодежного Совета и берет на себя ответственность за развитие своих молодых сотрудников — тех ребят, от которых зависит будущее предприятия и будущее Самарской области", — прокомментировал министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев.

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