Электрощит Самара выстраивает взаимодействие с министерством молодежной политики Самарской области

22 марта 2024 года министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев посетил Электрощит Самара, где прошло первое заседание Совета молодежи. Во время встречи заслуженные награды получили сотрудники, принимающие активное участие в корпоративной жизни. Кульминацией мероприятия стали выбор председателя Молодежного совета в прямом эфире и подписание соглашения о сотрудничестве с министерством молодежной политики региона.

С приветственным словом перед собравшимися выступил генеральный директор Дмитрий Куприянов, в котором отметил важность взаимодействия с министерством молодежной политики региона. Генеральный директор предприятия выразил уверенность в том, что совместная работа будет усиливаться и в этом году компания станет участником масштабного всероссийского форума iВолга, который традиционно проходит в Самарской области.

Министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев в своем выступлении обозначил основные векторы развития молодежной политики в регионе, рассказал о действующих инфраструктурных объектах, молодежных движениях и инициативах, и способах их поддержки.

В рамках мероприятия, лидеры совета молодежи Электрощит Самара презентовали свои направления. Всего их шесть, и все они являются актуальными в сфере государственной молодежной политики — информационное, научно-производственное, обучения и развития, культурно-массовое, спортивно-оздоровительное, корпоративного волонтёрства и общественной деятельности. Важным вопросом повестки заседания стало избрание председателя совета. Им стал специалист по продвижению бренда Павел Ивашев.

Руководитель направления по работе с государственной властью и связям с общественностью ГК "Акрон Холдинг" Маргарита Тарабрикова отметила, что Электрощит Самара — это первое в составе холдинга предприятие, которое систематически реализует молодежную политику. Перспективные проекты совета молодежи Электрощит Самара в своем выступлении представила заместитель генерального директора компании по маркетингу, коммуникациям и связям с общественностью Карина Багаева.

"Для нас очень важно, чтобы каждый сотрудник компании на своем рабочем месте мог раскрывать свой потенциал, получая при этом удовольствие от работы. Мы, в свою очередь, готовы предоставлять сотрудникам возможности развития, оказывать всестороннюю поддержку при реализации их идей на предприятии", — отметил генеральный директор Электрощит Самара Дмитрий Куприянов Дмитрий Куприянов.

"Сегодня мы подписали первое соглашение о сотрудничестве с компанией Электрощит Самара. Это один из крупнейших работодателей нашего региона, поэтому мне особенно приятно, что компания поддерживает работу Молодежного Совета и берет на себя ответственность за развитие своих молодых сотрудников — тех ребят, от которых зависит будущее предприятия и будущее Самарской области", — прокомментировал министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев.