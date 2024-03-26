Самарские правоохранители назвали среднюю сумму взяток в начале 2024 года

В ГУ МВД по Самарской области подвели промежуточные итоги работы за два месяца 2024 года. Выяснилось, что за этот период подразделения ОВД региона выявили 125 тяжких и особо тяжких преступлений коррупционной направленности. Акцент в работе сделан на борьбу со взяточничеством со стороны должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области со ссылкой на начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции облМВД, полковника полиции Дмитрия Семенова.

Кроме того, подразделениями по борьбе с коррупцией за 2 месяца 2024 года выявлено 251 преступление против государственной власти, предусмотренное главой 30 УК РФ.

"В сфере обеспечения экономической безопасности и борьбы с коррупцией имеется положительная динамика по ряду составов: за 2 месяца 2024 года выявлено 190 фактов взяточничества (ст. 290, 291, 291.1 УК РФ), из них — 38 фактов взяточничества в крупном и особо крупном размерах. Средняя сумма взятки составила 327 тысяч 189 рублей", - сообщили в правоохранительных органах.

Наиболее коррумпированными, как уточнили в ведомстве, являлись: сфера строительства (преступления в данной сфере связаны с хищением бюджетных средств должностными лицами муниципальных учреждений и руководителями юридических лиц при исполнении муниципальных и государственных контрактов); финансово-кредитная сфера (завладение деньгами частных лиц с использованием служебного положения, а также обналичиванием денежных средств); операции с недвижимым имуществом (незаконное отчуждение либо выдача земельных участков, введение в эксплуатацию объектов недвижимости); сфера образования (преобладают преступления, связанные с трудоустройством "мертвых душ", т. е. работников, которые официально числятся в учреждениях, но фактически трудовую деятельность не осуществляют; необоснованное начисление премий; подписание актов выполненных работ); сфера здравоохранения (преступления, связанные с оформлением и выдачей документов, справок, оформлением инвалидности, постановкой ложных медицинских диагнозов).

Правоохранители привели несколько примеров, связанные с передачей взяток: жительница Самарской области пыталась за 315 тыс. рублей незаконно получить инвалидность третей группы бессрочно для своей дочери, а преподаватель одного из самарских вузов получил около 60 тыс. рублей взамен на зачет по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности"

Особое внимание, сообщили в ГУ МВД по Самарской области, уделяется противодействию преступлениям в сфере исполнения государственных и муниципальных заказов, поскольку в связи со значительным ассигнованием бюджетных средств пресечение фактов нецелевого расходования и хищения выделяемых денежных сумм, а также коррупционных проявлений при их распределении становится первоочередной задачей органов внутренних дел.

"На постоянной основе изучаются уголовные дела о преступлениях коррупционной и экономической направленности на предмет наличия признаков легализации денежных средств и имущества, полученных преступным путем. Так, за 2 месяца 2024 года по материалам сотрудников ОВД Самарской области по фактам легализации приняты процессуальные решения по 13 проверкам (возбуждено 5 уголовных дел), из них, совершенных в крупном и особо крупном размере -10", - рассказали в ведомстве.

Также в облМВД напомнили: если кто-то предлагает взятку, обратиться с заявлением по месту жительства в ближайший отдел полиции, по телефону вызова экстренных служб 102, либо через сервисы приема сообщений:

в органы МВД;

органы прокуратуры;

в следственное управление следственного комитета;

в управление ФСБ.

Устные сообщения и письменные заявления принимаются в правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления (правонарушения) круглосуточно.

"Вы имеете право обжаловать действия сотрудников правоохранительных органов в вышестоящих инстанциях. Необходимо отметить, что анонимное обращение в правоохранительные органы не может служить поводом для возбуждения уголовного дела (ч. 7 ст. 141 УПК РФ), но в обязательном порядке проводится проверка указанных в нем доводов", - подчеркнули в ГУ МВД по Самарской области.