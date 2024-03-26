Прокуратура Самары отсудила берег озера Леснуха в собственность государства

Прокуратуре Самары удалось в судебном порядке вернуть земельные участки, расположенные в береговой полосе озера Леснуха, в собственность государства. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Напомним, в начале февраля 2023 г. стало известно, что собственник земли, ООО "Волго-Камская транспортная компания", планирует продать участок площадью 10 тыс. кв. м, расположенный на 5-й просеке в Октябрьском районе Самары (квадрат между лицеем "Спутник", школой № 26, ГСК № 613 и сквером "Леснуха") под строительство очередного многоэтажного жилого дома. Заявитель просил власти Самары переоформить правовую зону с Ц-5н (общественно-деловая зона для размещения объектов учебного и научного назначения) на Ж-3 (зона смешанной жилой застройки) и планировал возвести здание для использования под бытовое обслуживание, но получил отказ.
Прокуратурой Самары была проведена проверка соблюдения водного, земельного и градостроительного законодательства. Установлено, что право собственности ООО "Специализированный застройщик "Берег-П" и ООО "Волго-Камская транспортная компания" в отношении береговой полосы озера Леснуха нарушает права неограниченного круга лиц и приводит к ограничению доступа к водному объекту.
В целях возвращения земель водного фонда в собственность государства прокурор Самары Артем Ярыгин обратился в суд с требованием о признании отсутствующим и прекращении права собственности на часть земельных участков. Требования прокуратуры судом полностью удовлетворены. В результате принятых мер судебной защиты земли водного фонда площадью 776 кв. м стоимостью более 2 млн руб. возвращены в собственность государства.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.