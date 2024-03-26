Прокуратура Самары отсудила берег озера Леснуха в собственность государства

Прокуратуре Самары удалось в судебном порядке вернуть земельные участки, расположенные в береговой полосе озера Леснуха, в собственность государства. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Напомним, в начале февраля 2023 г. стало известно, что собственник земли, ООО "Волго-Камская транспортная компания", планирует продать участок площадью 10 тыс. кв. м, расположенный на 5-й просеке в Октябрьском районе Самары (квадрат между лицеем "Спутник", школой № 26, ГСК № 613 и сквером "Леснуха") под строительство очередного многоэтажного жилого дома. Заявитель просил власти Самары переоформить правовую зону с Ц-5н (общественно-деловая зона для размещения объектов учебного и научного назначения) на Ж-3 (зона смешанной жилой застройки) и планировал возвести здание для использования под бытовое обслуживание, но получил отказ.

Прокуратурой Самары была проведена проверка соблюдения водного, земельного и градостроительного законодательства. Установлено, что право собственности ООО "Специализированный застройщик "Берег-П" и ООО "Волго-Камская транспортная компания" в отношении береговой полосы озера Леснуха нарушает права неограниченного круга лиц и приводит к ограничению доступа к водному объекту.

В целях возвращения земель водного фонда в собственность государства прокурор Самары Артем Ярыгин обратился в суд с требованием о признании отсутствующим и прекращении права собственности на часть земельных участков. Требования прокуратуры судом полностью удовлетворены. В результате принятых мер судебной защиты земли водного фонда площадью 776 кв. м стоимостью более 2 млн руб. возвращены в собственность государства.