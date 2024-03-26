Итоги V сезона фестиваля "Театральное Приволжье" подведут во всемирный день театра

В среду, 27 марта, во всемирный день театра, в 14:00 Самарская область примет участие в онлайн-трансляции, во время которой буду подведены итоги V сезона окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье"

Участниками трансляции от Самарской области станут победители регионального этапа фестиваля — творческая мастерская "Юные гении" (режиссер Суменкова Ольга Александровна, ОЦ "Южный город" м. р. Волжский) и театральная студия "Труппа Отрадного" (режиссер Трегубов Виктор Александрович, Дворец культуры "Россия", г. о. Отрадный), представители министерства культуры Самарской области, Агентства социокультурных технологий и жюри регионального этапа.

В ходе онлайн-трансляции представители каждого региона огласят свои решения по лучшим конкурсным театральным постановкам сезона. По сумме баллов определятся победители в номинациях "Лучший молодежный спектакль", "Лучший детский спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучшее музыкальное оформление" и "Лучшее художественное оформление", а также назовут призеров конкурса афиш и плакатов фестиваля.

В пятом юбилейном сезоне в региональном этапе приняли участие 125 спектаклей из 21 города и района Самарской области. А за возможность примерить корону театрального короля или королевы в этом году боролись более двух тысяч самодеятельных артистов.

"Театральное Приволжье" — самый масштабный общественный проект Приволжского федерального округа, который создает условия и дает дополнительные стимулы для развития детского и молодежного театрального движения. Фестиваль проходит уже 5-й год подряд по инициативе полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Коллективы Самарского региона все эти годы остаются в лидерах как по числу коллективов-победителей, так и по мастерству режиссерского замысла, музыкальному и художественному оформлению сценических работ. В копилке региона — лидерство в номинациях "Лучший детский спектакль", "Лучшая режиссерская работа", призовые места и включение театральных коллективов Самарской области в шорт-лист лучших постановок Приволжского федерального округа, а также заслуженные победы в дополнительных номинациях фестиваля "Конкурс афиш и плакатов". В прошлом году Самарская область убедительно подтвердила свои лидерские позиции в ежегодном фестивале "Театральное Приволжье": завоевав пять призовых мест, из них четыре — абсолютные победы. 125 заявок, поступивших от желающих принять участие в юбилейном фестивальном сезоне — это рекорд за пять лет "Театрального Приволжья".

Видеоверсии и трейлеры спектаклей-победителей регионов Приволжского Федерального округа размещены на официальном сайте фестиваля театральноеприволжье.рф.

Победители Окружного фестиваля (1-3 места в каждой номинации) будут поощрены участием в образовательном туре, направленном на развитие навыков театрального мастерства, и получат уроки мастерства от ведущих преподавателей ГИТИСа.

Онлайн-трансляция мероприятия также пройдет на странице группы фестиваля во "ВКонтакте" (https://vk.com/theatres.fest) и на сайте фестиваля (театральноеприволжье.рф).