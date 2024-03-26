Итоги V сезона фестиваля "Театральное Приволжье" подведут во всемирный день театра

В среду, 27 марта, во всемирный день театра, в 14:00 Самарская область примет участие в онлайн-трансляции, во время которой буду подведены итоги V сезона окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье"
Участниками трансляции от Самарской области станут победители регионального этапа фестиваля — творческая мастерская "Юные гении" (режиссер Суменкова Ольга Александровна, ОЦ "Южный город" м. р. Волжский) и театральная студия "Труппа Отрадного" (режиссер Трегубов Виктор Александрович, Дворец культуры "Россия", г. о. Отрадный), представители министерства культуры Самарской области, Агентства социокультурных технологий и жюри регионального этапа.
В ходе онлайн-трансляции представители каждого региона огласят свои решения по лучшим конкурсным театральным постановкам сезона. По сумме баллов определятся победители в номинациях "Лучший молодежный спектакль", "Лучший детский спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучшее музыкальное оформление" и "Лучшее художественное оформление", а также назовут призеров конкурса афиш и плакатов фестиваля.
В пятом юбилейном сезоне в региональном этапе приняли участие 125 спектаклей из 21 города и района Самарской области. А за возможность примерить корону театрального короля или королевы в этом году боролись более двух тысяч самодеятельных артистов.
"Театральное Приволжье" — самый масштабный общественный проект Приволжского федерального округа, который создает условия и дает дополнительные стимулы для развития детского и молодежного театрального движения. Фестиваль проходит уже 5-й год подряд по инициативе полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Коллективы Самарского региона все эти годы остаются в лидерах как по числу коллективов-победителей, так и по мастерству режиссерского замысла, музыкальному и художественному оформлению сценических работ. В копилке региона — лидерство в номинациях "Лучший детский спектакль", "Лучшая режиссерская работа", призовые места и включение театральных коллективов Самарской области в шорт-лист лучших постановок Приволжского федерального округа, а также заслуженные победы в дополнительных номинациях фестиваля "Конкурс афиш и плакатов". В прошлом году Самарская область убедительно подтвердила свои лидерские позиции в ежегодном фестивале "Театральное Приволжье": завоевав пять призовых мест, из них четыре — абсолютные победы. 125 заявок, поступивших от желающих принять участие в юбилейном фестивальном сезоне — это рекорд за пять лет "Театрального Приволжья".
Видеоверсии и трейлеры спектаклей-победителей регионов Приволжского Федерального округа размещены на официальном сайте фестиваля театральноеприволжье.рф.
Победители Окружного фестиваля (1-3 места в каждой номинации) будут поощрены участием в образовательном туре, направленном на развитие навыков театрального мастерства, и получат уроки мастерства от ведущих преподавателей ГИТИСа.
Онлайн-трансляция мероприятия также пройдет на странице группы фестиваля во "ВКонтакте" (https://vk.com/theatres.fest) и на сайте фестиваля (театральноеприволжье.рф).
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.