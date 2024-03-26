На стенде Самарской области на ВДНХ стартовали Недели предпринимательства

Сегодня, 26 марта, на стенде Самарской области на выставке-форуме "Россия" стартовали Дни предпринимательства, промышленности и труда. Событие призвано познакомить гостей выставки с предпринимательским и инвестиционным потенциалом Самарской области. Организатором события выступило региональное министерство экономического развития и инвестиций.

"Выставка "Россия" для нас — это отличная возможность презентовать условия, созданные в регионе для бизнеса, а для предпринимателей — это площадка для налаживания новых деловых связей и продвижения своей продукции. Большой командой региона во главе с губернатором мы делаем все, чтобы бизнес в Самарской области развивался, создавал рабочие места, осваивал новые направления и рынки", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Каждый день гостей стенда ждут полезные лекции и встречи с представителями бизнес-сообщества, которые реализуют свои проекты на территории Самарской области и продвигают региональные бренды как внутри страны, так и за ее пределами.

Также запланирована серия тематических мастер-классов, интеллектуальные викторины и розыгрыши призов от региональных производителей и центра "Мой бизнес".

"Для молодых посетителей будем проводить профориентационные квизы на тему развития предпринимательских компетенций, чтобы им запомнилось посещение стенда Самарской области, и чтобы они, возможно, сделали первый шаг к бизнесу", — отметила руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

Сегодня в Самарской области работает 130 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и 220 тысяч самозанятых граждан. В каждом городском округе успешно работает центр "Мой бизнес" — всего создано 11 таких площадок. По итогам 2023 года действующие предприниматели и самозанятые получили здесь 30 тысяч услуг.

Благодаря реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", перечень услуг охватывает все сферы деятельности, категории предпринимателей и жизненные циклы бизнеса: образовательные курсы, льготные микрозаймы, поручительства, помощь при выходе на экспорт, а также комплексные услуги по работе на маркетплейсах, бережливому производству и др.