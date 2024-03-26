На стенде Самарской области на ВДНХ стартовали Недели предпринимательства

Сегодня, 26 марта, на стенде Самарской области на выставке-форуме "Россия" стартовали Дни предпринимательства, промышленности и труда. Событие призвано познакомить гостей выставки с предпринимательским и инвестиционным потенциалом Самарской области. Организатором события выступило региональное министерство экономического развития и инвестиций.
"Выставка "Россия" для нас — это отличная возможность презентовать условия, созданные в регионе для бизнеса, а для предпринимателей — это площадка для налаживания новых деловых связей и продвижения своей продукции. Большой командой региона во главе с губернатором мы делаем все, чтобы бизнес в Самарской области развивался, создавал рабочие места, осваивал новые направления и рынки", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Каждый день гостей стенда ждут полезные лекции и встречи с представителями бизнес-сообщества, которые реализуют свои проекты на территории Самарской области и продвигают региональные бренды как внутри страны, так и за ее пределами.
Также запланирована серия тематических мастер-классов, интеллектуальные викторины и розыгрыши призов от региональных производителей и центра "Мой бизнес".
"Для молодых посетителей будем проводить профориентационные квизы на тему развития предпринимательских компетенций, чтобы им запомнилось посещение стенда Самарской области, и чтобы они, возможно, сделали первый шаг к бизнесу", — отметила руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.
Сегодня в Самарской области работает 130 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и 220 тысяч самозанятых граждан. В каждом городском округе успешно работает центр "Мой бизнес" — всего создано 11 таких площадок. По итогам 2023 года действующие предприниматели и самозанятые получили здесь 30 тысяч услуг.
Благодаря реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", перечень услуг охватывает все сферы деятельности, категории предпринимателей и жизненные циклы бизнеса: образовательные курсы, льготные микрозаймы, поручительства, помощь при выходе на экспорт, а также комплексные услуги по работе на маркетплейсах, бережливому производству и др.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей