Новый резидент ТОР "Тольятти" займется производством замороженных овощей и фруктов

Очередной инвестор вошел в число резидентов ТОР "Тольятти". Соглашение с ним подписал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Компания намерена организовать полный производственный цикл по обработке, заморозке и упаковке свежих овощей и фруктов. На новом предприятии будут работать 20 человек.

Территории опережающего развития — один из действующих в регионе механизмов работы с инвесторами. Сегодня статусом ТОР наделены Тольятти и Чапаевск. Это позволяет инвесторам на выгодных условиях претворять в жизнь свои проекты.

"Для каждого инвестпроекта, получившего статус резидента ТОР, действуют специальные налоговые льготы, упрощенные административные процедуры. Мы оказываем инвесторам необходимое сопровождение и помогаем решить все сложные вопросы, возникающие на разных этапах реализации проектов, — перечислил министр. — Для жителей Тольятти и Чапаевска приход новых инвесторов — это создание рабочих мест, а значит возможность работать, не уезжая из родного города", — сказал Дмитрий Богданов.

Сегодня резидентами ТОР "Тольятти" являются 67 компаний. Они создали более 9700 рабочих мест и выплатили в бюджет 3,1 млрд налогов, которые идут на развитие города и Самарской области.

Активно развивается ТОР "Чапаевск", где сегодня свои проекты реализуют 10 резидентов. Общий объем инвестиций, который инициаторы планируют вложить в создание предприятий, составляет 10 млрд рублей. Заявлено создание 4 тысяч новых рабочих мест.

Создание лучших условий для инвесторов — одна из главных задач в работе управленческой команды региона и губернатора Дмитрия Азарова.

"Мы открыты для каждого инвестпроекта и готовы предоставить лучшие условия в стране. Для этого в регионе работает Агентство по привлечению инвестиций, выполняющее функции "единого окна" для инвесторов", — пояснил Дмитрий Богданов.

Поддержка бизнеса реализуется и благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". За получение консультаций по мерам поддержки субъекты МСП могут обращаться в центры "Мой бизнес", которые действуют во всех городских округах Самарской области.