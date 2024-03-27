Новый резидент ТОР "Тольятти" займется производством замороженных овощей и фруктов

Очередной инвестор вошел в число резидентов ТОР "Тольятти". Соглашение с ним подписал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Компания намерена организовать полный производственный цикл по обработке, заморозке и упаковке свежих овощей и фруктов. На новом предприятии будут работать 20 человек.
Территории опережающего развития — один из действующих в регионе механизмов работы с инвесторами. Сегодня статусом ТОР наделены Тольятти и Чапаевск. Это позволяет инвесторам на выгодных условиях претворять в жизнь свои проекты.
"Для каждого инвестпроекта, получившего статус резидента ТОР, действуют специальные налоговые льготы, упрощенные административные процедуры. Мы оказываем инвесторам необходимое сопровождение и помогаем решить все сложные вопросы, возникающие на разных этапах реализации проектов, — перечислил министр. — Для жителей Тольятти и Чапаевска приход новых инвесторов — это создание рабочих мест, а значит возможность работать, не уезжая из родного города", — сказал Дмитрий Богданов.
Сегодня резидентами ТОР "Тольятти" являются 67 компаний. Они создали более 9700 рабочих мест и выплатили в бюджет 3,1 млрд налогов, которые идут на развитие города и Самарской области.
Активно развивается ТОР "Чапаевск", где сегодня свои проекты реализуют 10 резидентов. Общий объем инвестиций, который инициаторы планируют вложить в создание предприятий, составляет 10 млрд рублей. Заявлено создание 4 тысяч новых рабочих мест.
Создание лучших условий для инвесторов — одна из главных задач в работе управленческой команды региона и губернатора Дмитрия Азарова.
"Мы открыты для каждого инвестпроекта и готовы предоставить лучшие условия в стране. Для этого в регионе работает Агентство по привлечению инвестиций, выполняющее функции "единого окна" для инвесторов", — пояснил Дмитрий Богданов.
Поддержка бизнеса реализуется и благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". За получение консультаций по мерам поддержки субъекты МСП могут обращаться в центры "Мой бизнес", которые действуют во всех городских округах Самарской области.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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