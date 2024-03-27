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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Самарский Росреестр рассказал об ипотечных программах

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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2972 заявления об ипотеке поступило в самарский Росреестр в январе–феврале 2024 года. В 83,7% случаях взаимодействие с кредитными организациями осуществлялось в электронном виде.

"Рост количества заявлений об ипотеке связан с востребованностью правительственных ипотечных программ, среди которых льготная ипотека для граждан Российской Федерации на новостройки, семейная ипотека, сельская ипотека, IT-ипотека и т. д.", — отмечает начальник отдела регистрации ипотеки Управления Росреестра по Самарской области Аделаида Гук.

К ипотечным программам, утвержденным правительством РФ, относятся:

"Ипотека с господдержкой для граждан РФ на новостройки", которая предоставляется под 8% годовых и является одной из самых популярных. 1 июля 2024 г. срок действия льготной ипотеки истекает. В последние месяцы условия оформления программы изменились: первоначальный взнос увеличен с 20% до 30%, а общая сумма кредита установлена в 6 миллионов рублей;

"Семейная ипотека", которая по поручению президента РФ продлена до 2030 года. Для семей с детьми до 6 лет будут действовать текущие условия и ставка 6%. Первоначальный взнос составляет по-прежнему 20%, а максимальная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области на льготных условиях по ставке 6% составляет 12 млн руб., в других регионах — до 6 млн рублей;

IT-ипотека — льготная программа на покупку жилья в ипотеку под 5%, которая будет действовать до конца 2024 года. Теперь IT специалисты до 36 лет могут оформить жилищный заём без учета минимального уровня зарплаты. Более того, ею могут воспользоваться все работники IT-организаций, независимо от занимаемой должности;

"Сельская ипотека" — программа льготного кредитования покупки жилья в небольших населенных пунктах до 3% годовых. Программа распространяется на покупку или строительство жилья на сельских территориях. Сельская ипотека будет доступна в 2024 г., и ограничений по сроку ее действия не установлено. Максимальная сумма займа с 2023 г. составляет 6 млн руб., оформить сельскую ипотеку можно на срок до 25 лет, первоначальный взнос установлен от 20%, также можно использовать материнский капитал.

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