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Дмитрий Богданов: "Новые инвесторы планируют реализовать в Самарской области проекты более чем на 3,5 млрд рублей"

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В областном Правительстве состоялось очередное заседание рабочей группы по инвестиционным проектам. Ее участники рассмотрели презентации трех инвесторов и обозначили рекомендации для их дальнейшей презентации Совету по улучшению инвестклимата под председательством Губернатора Дмитрия Азарова. Общий объем инвестиций трех проектов превышает 3,5 млрд рублей.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Один из них предусматривает увеличение действующих мощностей по производству автокомпонентов в Тольятти, а также играет важную роль в обеспечении технологической независимости страны в сфере производства автомобилей. Его реализация подразумевает инвестиции в объеме 1,23 млрд рублей. Инвестору оказывает поддержку Фонд развития промышленности.

"Регион делами заслужил доверие инвесторов в реализации своих проектов, и сегодня мы видим интерес действующих предприятий, работающих в самых разных отраслях, развиваться именно здесь, в Самарской области, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов. — Каждый реализованный проект несет в себе колоссальный социальный эффект: налогоотчисления позволяют развивать социальную инфраструктуру, создаваемые новые рабочие места способствуют образованию здоровой конкуренции у бизнеса за сотрудников и росту оплаты труда, высокотехнологичные компании удерживают местных и привлекают в регион новых квалифицированных специалистов. Все эти события в комплексе ведут к улучшению качества жизни наших граждан", — подытожил министр.

Вторая компания представила презентацию развития действующего крупного проекта в сфере здравоохранения в Самаре, вышедшего на максимальную ёмкость загрузки. Расширение мощностей со строительством новых корпусов для пациентов позволит практически удвоить количество оказываемых услуг. Инвестор вложит в развитие почти 1,4 млрд рублей.

В рамках развития логистических международных транспортных коридоров, Правительством региона вместе с инвесторами ведется активная работа в сфере строительства многофункциональных придорожных центров по предоставлению услуг водителям. Третий выступивший инвестор рассказал, что готов построить два таких центра в Ставропольском районе. Кроме высокотехнологичных заправочных станций, проект предусматривает строительство кафе, детской площадки, зоны для выгула собак, придорожный сервис и многое другое. Сумма инвестиций составит 866 млн рублей. Реализация всех проектов намечена уже с 2024 года. В общем итоге будет создано 330 новых рабочих мест.

Рабочая группа создана при региональном Совете по улучшению инвестклимата для отбора проектов, которым необходимо оказать соответствующую поддержку, предусмотренную региональным законодательством: предоставление льгот, мер поддержки, земельных участков без торгов, взамен на инвестиции в ключевых отраслях экономики.

По итогам обсуждения каждому из проектов будет присвоен куратор со стороны профильного министерства и органа местного самоуправления, а также оказана необходимая консультационная поддержка со стороны Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.

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