Артисты шоу Гии Эрадзе "5 континентов" дадут представление В Самаре для детей из Белгородской области

Уже два месяца артисты шоу Гии Эрадзе "5 континентов" дарят невероятные эмоции и яркие впечатления жителям и гостям Самары. Представления, которые проходят с аншлагами, успели посетить свыше 50 тысяч зрителей. А в ближайшую субботу, 30 марта, шоу увидят дети из Белгородской области, которые прибыли в Самару несколько дней назад.

Невеста на зеркальном шаре с хулахупами, романтичный номер на роликах, акробаты на верблюдах в окружении девушек-павлинов и многое другое — трехчасовое путешествие по пяти континентам для 500 ребят, прибывших в Самару из Белгородской области, начнется в 12:00.

"Благую миссию поддержали все артисты и сотрудники программы, руководство Самарского государственного цирка и компании Росгосцирк, подчеркнув, насколько важно сегодня поддержать детей, окружить их заботой и вниманием, организовать не только учебный процесс, но и оздоровительный, развлекательный, подарить положительные эмоции и яркие впечатления", — сообщают организаторы.

После шоу на манеже цирка пройдет пресс-подход с артистами, которые расскажут о встрече с детьми из Белгородской области, а также уделят внимание вопросу усиления мер безопасности и охраны здания цирка и прилегающей территории.

Гастроли циркового шоу, стартовавшие в Самаре 3 февраля, продлятся до 21 апреля.

Напомним, в понедельник, 25 марта, в Самарскую область прибыли почти 500 детей из Белгородской области, их разместили на базе одного из детских лагерей региона. Решение об эвакуации было принято 19 марта в связи с обстрелами приграничного региона. Самарская область в числе первых откликнулась и заявила о готовности принять ребят, глава региона оперативно дал все необходимые поручения курирующему зампреду правительства и министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области по организации всех необходимых условий для проживания ребят.