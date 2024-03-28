Артисты шоу Гии Эрадзе "5 континентов" дадут представление В Самаре для детей из Белгородской области

Уже два месяца артисты шоу Гии Эрадзе "5 континентов" дарят невероятные эмоции и яркие впечатления жителям и гостям Самары. Представления, которые проходят с аншлагами, успели посетить свыше 50 тысяч зрителей. А в ближайшую субботу, 30 марта, шоу увидят дети из Белгородской области, которые прибыли в Самару несколько дней назад.
Невеста на зеркальном шаре с хулахупами, романтичный номер на роликах, акробаты на верблюдах в окружении девушек-павлинов и многое другое — трехчасовое путешествие по пяти континентам для 500 ребят, прибывших в Самару из Белгородской области, начнется в 12:00.
"Благую миссию поддержали все артисты и сотрудники программы, руководство Самарского государственного цирка и компании Росгосцирк, подчеркнув, насколько важно сегодня поддержать детей, окружить их заботой и вниманием, организовать не только учебный процесс, но и оздоровительный, развлекательный, подарить положительные эмоции и яркие впечатления", — сообщают организаторы.
После шоу на манеже цирка пройдет пресс-подход с артистами, которые расскажут о встрече с детьми из Белгородской области, а также уделят внимание вопросу усиления мер безопасности и охраны здания цирка и прилегающей территории.
Гастроли циркового шоу, стартовавшие в Самаре 3 февраля, продлятся до 21 апреля.
Напомним, в понедельник, 25 марта, в Самарскую область прибыли почти 500 детей из Белгородской области, их разместили на базе одного из детских лагерей региона. Решение об эвакуации было принято 19 марта в связи с обстрелами приграничного региона. Самарская область в числе первых откликнулась и заявила о готовности принять ребят, глава региона оперативно дал все необходимые поручения курирующему зампреду правительства и министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области по организации всех необходимых условий для проживания ребят.
Последние комментарии
А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".
Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.