В Самарской области пройдет "Неделя креативного бизнеса"

С 18 по 20 апреля в Самаре пройдет форум "Неделя креативного бизнеса", который соберет на одной площадке представителей креативного бизнеса со всего региона.

Представители креативных индустрий примут участие в трехдневном событии, где каждый день будет посвящен одному из треков: туризм и развитие территорий, медиа и реклама, дизайн. Событие состоится, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

Поддержка творческих людей с предпринимательским талантом — значимое направление в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова. По поручению главы региона в Самаре проводится маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в Самарской области", который объединяет крупные фабрики, дизайнерские бренды, ателье и мелкосерийные производства из разных регионов страны.

Ключевой темой "Недели креативного бизнеса" станет сотрудничество. Участники обсудят меры поддержки креативных индустрий, коллаборации, развитие креативных кластеров и, как итог, разработают Карту креативных индустрий Самарской области.

"Мы активно поддерживаем инициативных людей, создающих уникальные продукты и развивающих проекты в самых разных креативных направлениях: моды, дизайна, туризма, кино и анимации, ремесленной деятельности и многих других сферах. Мы готовы поддерживать такие идеи по всем направлениям: оказывать информационное содействие, предоставлять льготные средства на успешный старт и развитие, обучать, предоставлять площадку для работы в коворкинге регионального центра "Мой бизнес", — перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Неделя креативного бизнеса станет площадкой для общения, наращивания собственных компетенций, возможностью создания коллабораций с коллегами по цеху. Мы хотим быть в курсе вопросов и потребностей креативного кластера региона и надеемся, что предстоящий форум нам в этом поможет", — резюмировал министр.

Каждый из тематических треков форума — это серия мастер-классов, лекций, творческих встреч, сессий по обмену опытом с участием известных федеральных и региональных экспертов. Также запланированы специальные мероприятия для погружения в вопросы развития креативного бизнеса. Так, состоится медиазавтрак с редакторами известных оффлайн и онлайн СМИ, ярмарка продукции региональных производителей, круглый стол с участием представителей органов власти, креативных индустрий.

Спикерами форума станут эксперты в разных отраслях.

Татьяна Равилова (г.Москва) — креативный продюсер гастрономического фестиваля рестораторов, отельеров и крупных поставщиков GASTREET.

Евгений Реймер (г. Самара) — основатель ассоциации ресторанов Milimon Family.

Тимур Абдуллаев (г. Москва) — медбрат, который основал проект креативной одежды "Мурмуризм", где свитера вяжут бабушки

Антон Мищенко (г. Самара) — музыкант, продюсер, сценарист, PR директор "Всероссийская студвесна 30".

Андрей Петряков (г. Самара) — режиссер и продюсер фильмов про Самару: "Необычная" и "Она манит аномально", "Вертолетная площадка".

Заявки принимаются до 15 апреля 2024 года. Стать участником регионального события для креативного бизнеса можно по ссылке.