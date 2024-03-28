Новикомбанк — генеральный партнер ТЭФ-2024

Опорный банк Госкорпорации Ростех стал генеральным партнером Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности (ТЭФ). Новикомбанк и Республику Татарстан связывает тесное сотрудничество, что позволило финансовому институту поддержать значимое региональное событие.

ТЭФ зарекомендовал себя как эффективная межрегиональная площадка для обсуждения вопросов энергоэффективных технологий, обмена мнениями и диалога с представителями власти. В этом году гостей ждет насыщенная деловая программа, которая включает в себя заседание правительства республики, ряд профильных круглых столов и совещаний. Одними из ключевых тем форума станут технологический суверенитет и развитие импортозамещения.

Представители Новикомбанка примут активное участие в деловой программе форума — представят собственные продукты банка, а также расскажут об инструментах господдержки региональных предпринимателей и промышленников.

Новикомбанк активно участвует в экономической жизни Татарстана. В декабре 2023 года Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и Председатель Правления банка Елена Георгиева поставили свои подписи под соглашением о сотрудничестве, открывшем новые возможности для развития экономики региона. Также в прошлом году Новикомбанк начал сотрудничество с Фондом развития промышленности Татарстана. Среди клиентов банка — такие ключевые предприятия региона, как "Казанский вертолетный завод", ПАО "КАМАЗ", АО "КАПО-Композит" и другие.