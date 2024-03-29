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Футбол Спорт

Матч "Крыльев Советов" с "Зенитом" рассудит Рафаэль Шафеев

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Матч 22 тура Мир РПЛ "Крылья Советов" — "Зенит" рассудит бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

На поле ему помогут ассистенты судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Алексей Сухой; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Колобаев; делегат — Алексей Поляков.

Ранее Шафеев судил шесть игр с участием "Крыльев Советов". Из них самарцам удалось выиграть лишь две, дважды они сыграли вничью и дважды потерпели поражение.

Напомним, "Крылья" сыграют с "Зенитом" в субботу, 30 марта, на "Солидарность Самара Арене". Начало матча в 15:00.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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