Матч "Крыльев Советов" с "Зенитом" рассудит Рафаэль Шафеев

Матч 22 тура Мир РПЛ "Крылья Советов" — "Зенит" рассудит бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым, сообщает пресс-служба самарского клуба.

На поле ему помогут ассистенты судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Алексей Сухой; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Колобаев; делегат — Алексей Поляков.

Ранее Шафеев судил шесть игр с участием "Крыльев Советов". Из них самарцам удалось выиграть лишь две, дважды они сыграли вничью и дважды потерпели поражение.

Напомним, "Крылья" сыграют с "Зенитом" в субботу, 30 марта, на "Солидарность Самара Арене". Начало матча в 15:00.