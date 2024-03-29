При трагедии в "Крокус Сити Холл" погиб офицер из Самары

В ужасной трагедии, произошедшей в пятницу, 22 марта, в подмосковном "Крокус Сити Холл", погиб самарец, боевой офицер, полковник Тимур Мясников. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Екатерина Колотовкина.
"Сегодня подтвердилось, что в "Крокусе" погиб наш земляк, боевой офицер, полковник Тимур Мясников.
Он приехал в отпуск из зоны СВО, вместе с семьей поехал на концерт любимой группы, - сообщила Екатерина Колотовкина. - Погиб как Герой. Соболезнуем родным и близким".
Как сообщил председатель президиума Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Офицеры России" Артур Маливанчук, прощание с боевым офицером прошло 29 марта в Москве.
"Боевой офицер, воевавший в Косово,Таджикистане, последние два года уничтожал националистов на Донбассе. Всего несколько дней назад он приехал в отпуск к семье в Москву. И, надо же было такому случиться, решил с женой Полиной и сыном Русланом сходить в "Крокус" на концерт. Бандиты появились неожиданно. Тимур успел оттолкнуть жену и сына в безопасное место, а сам попал под шквальный огонь. В него попало три пули. Несколько дней врачи боролись за жизнь, но к сожалению ,спасти его не удалось".
Напомним, вечером в пятницу, 22 марта, в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт — группа неизвестных с автоматами расстреляла посетителей и подожгла здание. В настоящее время известно о 143 погибших 551 пострадавшем при теракте. Список продолжает обновляться и пополняться.
Последние комментарии
А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".
Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.