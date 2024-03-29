При трагедии в "Крокус Сити Холл" погиб офицер из Самары

В ужасной трагедии, произошедшей в пятницу, 22 марта, в подмосковном "Крокус Сити Холл", погиб самарец, боевой офицер, полковник Тимур Мясников. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Екатерина Колотовкина.

"Сегодня подтвердилось, что в "Крокусе" погиб наш земляк, боевой офицер, полковник Тимур Мясников.

Он приехал в отпуск из зоны СВО, вместе с семьей поехал на концерт любимой группы, - сообщила Екатерина Колотовкина. - Погиб как Герой. Соболезнуем родным и близким".

Как сообщил председатель президиума Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Офицеры России" Артур Маливанчук, прощание с боевым офицером прошло 29 марта в Москве.

"Боевой офицер, воевавший в Косово,Таджикистане, последние два года уничтожал националистов на Донбассе. Всего несколько дней назад он приехал в отпуск к семье в Москву. И, надо же было такому случиться, решил с женой Полиной и сыном Русланом сходить в "Крокус" на концерт. Бандиты появились неожиданно. Тимур успел оттолкнуть жену и сына в безопасное место, а сам попал под шквальный огонь. В него попало три пули. Несколько дней врачи боролись за жизнь, но к сожалению ,спасти его не удалось".

Напомним, вечером в пятницу, 22 марта, в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт — группа неизвестных с автоматами расстреляла посетителей и подожгла здание. В настоящее время известно о 143 погибших 551 пострадавшем при теракте. Список продолжает обновляться и пополняться.