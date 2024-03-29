Сразу две команды из Самарской области забрали золото в футбольном турнире в Казани

В столице Татарстана завершился второй этап чемпионата по футболу среди детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя". В финал всероссийских соревнований прошли спортсмены из Сызрани и Самары.

В региональном этапе приняли участие 15 сильнейших команд из восьми приволжских регионов. На поле встретились 124 спортсмена из республик Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Марий Эл, а также Самарской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской областей. Они сыграли в двух возрастных категориях — 12-13 и 14-15 лет.

В младшей группе первое место заняла команда "Иволга" из Самары, "серебро" забрала сборная Люльпанского центра для детей-сирот (Марий Эл), третьей стали игроки "Интер" из Оренбурга. Победители отправятся на финальные игры, которые пройдут в мае на федеральной территории "Сириус" на берегу Черного моря. Там юные футболисты поборются за главный приз — поездку в футбольный летний лагерь академии ФК "Динамо" с проживанием в отеле "Сочи Парк".

"Эмоции невероятные. Верилось с трудом в победу в турнире. Играли без замен все игры, и ребята устали после первого игрового дня. К тому же ситуация осложнилась, когда в игре с саратовской командой игроки получили травмы. Сейчас будем активно готовиться к Сочи. Настрой побеждать и получать удовольствие", — отметил Михаил Вольнов, педагог команды "Иволга", получивший звание лучшего тренера в младшей категории.

По итогам игр старшей возрастной группы победила команда "Искра" из Сызрани Самарской области. В финале соревнований ребята сыграли вничью со счетом 1:1 с командой из г. Лаишево Республики Татарстан. После розыгрыша пенальти сызранские спортсмены забили победный гол в ворота соперников, чем обеспечили себе поездку в Сочи. "Бронза" у победителя прошлогодних соревнований — команды "Интер" из Оренбурга.

"Занимаюсь футболом два года. Получилось одержать победу. Жаль, что не забили больше голов, эта цель осталась для финала. В Сочи планируем одержать победу", — рассказал Антон из команды "Искра", лучший игрок в старшей категории.

В турнире приняли участие 23 девочки, две из которых уехали из Казани со званием "Лучший нападающий". В младшей группе наиболее ярким бомбардиром стала Ирина из команды "Факел-2" из Мордовии. В старшей — награду забрала Виктория из "Интера".

Открытые всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов проводятся МегаФоном по всей стране с 2005 года. Соорганизаторами выступают Министерство спорта РФ и РФС. За 19 лет в турнире сыграло более 41 тысячи ребят — 5 тысяч команд из 140 городов.