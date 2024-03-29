Дни предпринимательства продолжаются на стенде Самарской области на ВДНХ

Команда министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и регионального центра "Мой бизнес" продолжает работать на выставке "Россия".
На стартовавшей отраслевой бизнес-неделе стенд Самарской области посещают гости из разных городов России. Они знакомятся с инвестиционным потенциалом Самарской области, действующими мерами поддержки малого и среднего предпринимательства, а также с уникальной продукцией, созданной в регионе.
Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" в регионе создан благоприятный деловой климат, действует широкая линейка инструментов поддержки и услуг для бизнеса. Большое внимание этому уделяет областное правительство и губернатор Дмитрий Азаров.
Взрослые и юные посетители площадки принимают активное участие в квизах, викторинах, конкурсах и интерактивных играх по бизнес-тематике.
"Мы с друзьями обошли стенды многих регионов России и обратили внимание на площадку Самарской области. Здесь представлена интересная информация о научных и технических достижениях, об инновациях и бизнесе. Все подробно объясняют и рассказывают. Отличный стенд, спасибо организаторам", — поделился впечатлениями студент МГУ Максим Погорелов.
Евгения с дочкой Баженой приехали из Калуги и на стенде Самарской области приняли участие в интерактивной игре "Самарская мозаика: собери город-курорт". "Нам очень понравилось: динамично, позитивно — масса приятных впечатлений. Мы специально приехали в Москву на выставку "Россия" и не пожалели!", — рассказывает гостья площадки.
Стенд Самарской области посетили самарские предприниматели — руководители проекта коттеджного поселка "Моя Ильинка" Татьяна и Ярослав Сыровы. 28 марта на стенде региона они провели здесь День открытых дверей "Энциклопедия счастливой загородной жизни". На встрече выступили представители компаний-застройщиков, поставщики строительных материалов, девелоперы, дизайнеры и другие специалисты.
Во время круглого стола, которым завершилось обсуждение, эксперты и посетители стенда поговорили о перспективах и трендах в сфере загородной недвижимости. Участники встречи сошлись во мнении, что инвестиционный потенциал отрасли очень высок как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения вложения личных накоплений.
После деловой программы все желающие смогли поучаствовать в мастер-классе по изготовлению авторской композиции для дома, который провела автор, создатель, главный флорист букетной мастерской "Пастила", специалист по вертикальному озеленению, эксперт по декору, автор и преподаватель курса "Нескучная флористика" Анна Иванова.
В предстоящие выходные Дни предпринимательства на стенде Самарской области продолжатся тематическими лекциями и мастер-классами от предпринимателей региона.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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