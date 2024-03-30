В Самаре построят восьмиэтажную парковку

В мэрии Самары подписано решение о согласовании архитектурного облика восьмиэтажного паркинга на Московском шоссе возле бизнес-центра "Скала". Документ опубликован на сайте городской администрации.
Площадь парковки составит 22,6 тыс. кв. метров. Сроки строительства пока не сообщаются.
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