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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

В Самаре построят восьмиэтажную парковку

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В мэрии Самары подписано решение о согласовании архитектурного облика восьмиэтажного паркинга на Московском шоссе возле бизнес-центра "Скала". Документ опубликован на сайте городской администрации.

Площадь парковки составит 22,6 тыс. кв. метров. Сроки строительства пока не сообщаются.

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