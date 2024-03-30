"Крылья Советов" вничью сыграли с "Зенитом"

В 22 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали чемпионата страны санкт-петербургский "Зенит". Счет в матче самарцы открыли на первой минуте встречи.

Амар Рахманович подкараулил ошибку в передачи голкипера гостей Дениса Адамова и перехватил мяч. С его ударом вратарь справился, но первым на добивании оказался Владислав Шитов, который точным ударом отправил мяч в сетку ворот гостей — 1:0. "Зенит" сравнял счет на 23 минуте встречи, после навеса в штрафную, Артур отправил мяч в ворота Ивана Ломаева — 1:1.

Забитый на первой минуте встречи гол стол для самарцев самым быстрым в чемпионатах России, ранее самарцы открывали счет только на второй минуте (7 раз).

Выйдя на замену в компенсированное время в составе самарцев дебютировал Павел Попов.

В следующем матче "Крылья" сыграют в Екатеринбурге с "Уралом". Матч 23 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 6 апреля, в 15:00.