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Футбол Спорт

"Крылья Советов" вничью сыграли с "Зенитом"

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В 22 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали чемпионата страны санкт-петербургский "Зенит". Счет в матче самарцы открыли на первой минуте встречи.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Амар Рахманович подкараулил ошибку в передачи голкипера гостей Дениса Адамова и перехватил мяч. С его ударом вратарь справился, но первым на добивании оказался Владислав Шитов, который точным ударом отправил мяч в сетку ворот гостей — 1:0. "Зенит" сравнял счет на 23 минуте встречи, после навеса в штрафную, Артур отправил мяч в ворота Ивана Ломаева — 1:1.

Забитый на первой минуте встречи гол стол для самарцев самым быстрым в чемпионатах России, ранее самарцы открывали счет только на второй минуте (7 раз).

Выйдя на замену в компенсированное время в составе самарцев дебютировал Павел Попов.

В следующем матче "Крылья" сыграют в Екатеринбурге с "Уралом". Матч 23 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 6 апреля, в 15:00.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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