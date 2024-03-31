В апреле в России начнется День собственника

С 13 апреля по 13 июня во всех регионах РФ пройдет проект День собственника. Управляющие организации — участники проведут общедомовые собрания собственников с голосованием в заочной форме с использованием ГИС ЖКХ.

Собственники смогут ознакомиться с повесткой, изучить материалы и проголосовать в приложении Госуслуги.Дом или в личном кабинете ГИС ЖКХ в удобное время. Проект проводит АО "Оператор информационной системы" при поддержке Минстроя России и Минцифры России.

"Мы уже давно работаем над тем, чтобы объединить и активизировать собственников, дать им все инструменты для управления своим домом. Очень важно напомнить собственникам недвижимости в многоквартирных домах, что именно они сообща должны голосовать за решения, которые повысят комфорт жизни в доме. Для привлечения внимания собственников при поддержке Минцифры России будет реализована масштабная информационная кампания. А для помощи управляющим организациям Оператором системы будет регулярно обновляться информация о ходе голосования и наборе кворума", — подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

По данным ГИС ЖКХ, в 2023 г. было проведено всего 272 тыс. собраний, при том, что в стране 952 тыс. многоквартирных домов, а обязанность проведения собрания собственников, согласно Жилищному кодексу, лежит на самих собственниках, что без развития для них удобных онлайн-инструментов не позволяет повысить количество регулярно проводимых ежегодных собраний. Собрать всех собственников очно или получить от каждого заполненные бюллетени непросто, из-за чего возникает риск невозможности принять необходимые по дому решения по результатам очного или очно-заочного голосования. Однако доля онлайн-ОСС растет: если в 2020 г. в такой форме прошло всего 129 собраний (0,07% от всех ОСС), то к осени 2023 г. их насчитывалось более 58 тыс. (24,31% от всех ОСС). В такой форме существенно проще найти возможность отдать свой голос.

Собственники квартир в домах, в которых управляющие организации проведут электронные голосования в рамках Дня собственника, получат письмо от Госуслуг. Так они не пропустят начало голосования и смогут скачать приложение Госуслуги.Дом, если еще этого не сделали. Скачав приложение, собственник дома, в котором проходит голосование, сможет ознакомиться с повесткой и приложенными материалами, а в даты проведения собрания проголосовать за выбранное решение. Срок проведения собрания может составлять от семи до 60 дней. Система подсчитает голоса автоматически на основании размещенных в ней данных о собственниках и площади помещений. Результаты голосования пользователь также сможет увидеть в приложении Госуслуги.Дом или в личном кабинете ГИС ЖКХ. А протоколы по итогам прошедшего собрания также придут собственникам в рассылке Госуслуг.

Приложение Госуслуги.Дом, через которое могут голосовать собственники, создано на базе государственной информационной системы ЖКХ ("ГИС ЖКХ"). Цифровое решение развивает АО "Оператор информационной системы" при поддержке Минстроя и Минцифры России. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.