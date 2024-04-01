На федеральном канале выходит сериал "Цирк!", снятый в Самаре

В понедельник, 1 апреля, на телеканале СТС состоится премьера комедийного сериала "Цирк!", который снимали в Самарской области.

Съемки длились почти два месяца, и главной локацией стал Самарский цирк имени Олега Попова. В кадр также попали узнаваемые места столицы региона: местные дворы, улицы, смотровая площадка "Вертолетка", набережная Волги.

Главные роли в сериале исполнили известные российские актеры: Виталий Хаев, Николай Добрынин, Елена Валюшкина. В одной из серий задействованы дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные.

В съемках также принимали участие самарские актеры, гримеры, костюмеры, профессиональный метатель ножей и другие специалисты. Каждый день в съемках массовых сцен были задействованы более 300 самарцев.

"Киноиндустрия — это серьезный и перспективный бизнес, растущий рынок нашей страны. Мы приняли решение о создании в регионе кинокластера — необходимой инфраструктуры поддержки кинокомпаний. Это позволит повысить привлекательность региона как площадки для съемок фильмов и сериалов, а значит, откроет новые ниши для малого бизнеса, даст импульс развитию профессий, связанных с кино, — акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Кино вносит огромный вклад в развитие общества, воспитание молодежи, дарит позитивные эмоции в сегодняшнее непростое время", — добавил он.

В Самарской области создается Центр кинопроизводства, который будет помогать съемочным группам в организации съемок, оказывать содействие в разных административных вопросах: привлечении специалистов, предоставлении зданий, помещений и оборудования, перекрытии дорог.

Кроме того, создается кинокомиссия, которая будет решать вопросы, связанные с предоставлением ребейтов — субсидий на компенсацию кинокомпаниям части расходов. Губернатор Дмитрий Азаров уже поддержал решение о предоставлении ребейтов компаниям, которые будут снимать кино в Самарской области в 2024 году. Также в зоне ответственности комиссии будут находиться стратегические вопросы, связанные с развитием киноиндустрии в регионе.

"Опыт съемок нашего сериала может лечь в основу создаваемой кинокомиссии. За эти 40 смен, которые мы отработали в Самаре, 99% ситуаций, за исключением самых невероятных, были решены. В Самарской области есть все, чтобы снимать: прекрасная Волга, курортный сезон, жаркое лето. Единственная проблема — о Самаре знает мало кинематографистов, мы по привычке ездим снимать в другие города. Теперь я очень рекомендую Самару всем коллегам. Создание кинокомиссии в регионе станет одним из главных шагов к системной работе с кино", — сказал продюсер сериала "Цирк!" Павел Сарычев.

Еще одним важным шагом в развитии регионального кластера кино стало подписание соглашения о сотрудничестве между Региональным центром развития предпринимательства и Союзом кинематографистов России. Оно было подписано на выставке "Россия" на ВДНХ в феврале текущего года.

"Этот шаг направлен на сближение Правительства Самарской области и нашей общественной организации. В Самарской области работает большое количество детских киностудий, проводится свой ежегодный фестиваль кино. И от регионов мы всегда ждём помощи в развитии индустрии кино на местах", — отметил заместитель председателя Союза кинематографистов России Валерий Тонких.